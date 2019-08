En materia de salud no se debe improvisar: diputada de Morena

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez, de Morena, reconoció que en la toma de decisiones para la reforma en materia de salud no debe haber improvisación, “debemos darnos el tiempo necesario, sin prisas; no podemos permitir que sea un proyecto que, por no tener toda la fundamentación, la argumentación y la legislación adecuada, no pueda funcionar”.

“Que el Instituto de Salud para el Bienestar sea un niño que nazca bonito, que nazca bien, que nazca fortalecido, que nazca sano y nos aseguremos que en la operatividad puede funcionar bien”, dijo. “Vamos a hacer todo lo posible para que la austeridad no toque la salud”, ofreció en entrevista.

“La Comisión de Salud tiene toda la disposición para dedicarle el tiempo, el esfuerzo y el empeño para que podamos hacerlo bien y esté en los tiempos. Se requiere dedicarle mucho esfuerzo y tiempo”, admitió.

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, criticó que “en estos tiempos de desprecio al Estado de derecho y a las instituciones, Morena presentó una iniciativa de ley sin un diagnóstico objetivo. No podemos ni debemos aventurar nuestras decisiones sólo por necedad ideológica”, enfatizó.

La priista Frinné Azuara, secretaria de la Comisión de Salud, dijo que es necesario garantizar que el nuevo sistema de salud “tenga sustentabilidad, saber cómo será operado, si estará garantizada la rectoría del Estado sobre el sistema”.