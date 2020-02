En lugar de que las mujeres hagan paro el 9 de marzo, deberían trabajar doble: alcalde de Culiacán

El alcalde de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, indicó en una entrevista radiofónica que las mujeres deberían trabajar doble el 9 de marzo, día para el que se convocó a la acción #UnDíaSinNosotras, donde se les invita a nivel nacional frenar sus actividades laborales.

"Pero, ¿por qué (realizan el paro) en horas laborales? ¿Por qué no decimos 'mejor vamos a trabajar doble para demostrar que queremos contribuir'?", declaró el miércoles en una entrevista radiofónica, misma que compartió en sus redes sociales.

Estrada Ferreiro dijo que no comprende en qué podría ayudar el paro laboral de las mujeres a nivel nacional a disminuir la violencia contra ellas.

"El tema de la 'campañita' de #UnDíaSinNosotras... A lo mejor me falta sensibilidad, a lo mejor es falta de inteligencia y comprensión mía para entender qué tiene que ver no trabajar un día completo con resolver el problema de la violencia contra las mujeres. Si alguien me lo explica, lo entiendo. Tengan la seguridad de que nadie trabajaría, ni los hombres tampoco, para poder sacar la causa", aseguró.

El alcalde de Culiacán consideró que él apoyaría las movilizaciones solamente si no fuesen en horario laboral, ya que los gobiernos locales, estatales y federales manejan dinero público y no podrían 'despilfarrarlo'.

"El gobierno del estado y el federal no tenemos ese derecho a hacerlo, porque el recursos que manejamos es del pueblo y no lo vamos a despilfarrar en temas y con campañas que a alguien se le ocurrió.

"Si quieren una marcha a un lugar importante, voy con ustedes; las acompaño en la noche, en el día, en el Sol, sin sombrero, sin cachucha. Me sacrifico, me quito la camisa. Hago lo que sea por hacer algo en beneficio de la causa de no violencia contra las mujeres", destacó.

A todo esto, ¿en qué consiste el #DíaSinNosotras?

Bajo el lema 'El nueve ninguna se mueve', las mujeres piden no realizar actividades escolares y laborales, así como no comprar ningún producto el día 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer.

El llamado ocurre luego de los feminicidios de Ingrid Escamilla y la niña Fátima, ambos ocurridos en la Ciudad de México, además de un reclamo general por los asesinatos de mujeres que ocurren en el país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron mil 6 feminicidios durante 2019.