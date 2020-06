En la pandemia, llama la atención actitud del presidente de seguir 'divorciado' de la realidad: Becerra

Lorena Becerra, directora de Encuestas de Grupo Reforma, señaló este jueves que, en el contexto de la pandemia de COVID-19, llama la atención que el presidente esté divorciado de la realidad.

Durante el EF MEET POINT Tomando el pulso a México. ¿Qué nos dicen las encuestas?, Becerra indicó que más allá de la relevancia de la aprobación o desaprobación de las autoridades, las encuestas indican que los ciudadanos han calificado de manera reprobatoria el manejo que se ha tenido ante la crisis sanitaria.

"Yo creo que ante todo esto lo que más llama la atención es la actitud que estamos viendo del presidente de seguir divorciado de la realidad. Hoy estamos viendo un segmento donde él dice que no mentir y no robar te ayuda a no contagiarte del coronavirus", apuntó.

Más temprano este jueves, el mandatario federal habló sobre las medidas que toma ante el COVID-19, como la sana distancia, el aseo, lavado de manos, comer saludable, "y estar bien con nuestra conciencia. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé coronavirus".

Becerra también hizo referencia a la conferencia del 16 de marzo en la que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, comentó: "la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio", al ser cuestionado sobre si podía contagiar a la población si continuaba con sus giras habituales.

"O cuando el presidente sacó sus detentes (amuletos) para decir que con eso iba a ayudar a la población", recordó.

La directora de encuestas afirmó que, al ser una figura visible en la agenda mediática y al dar este tipo de declaraciones ante gente que lo sigue y lo valora, en medio de una pandemia que afecta a la humanidad, era algo sumamente irresponsable.

Añadió que anteriormente el presidente tenía un "gran pulso" con la población, que estaba bien valorado, y que hubo un momento en el que se separó de la población.

"Esta pandemia le puso una prueba muy importante al presidente López Obrador, en donde creo que ha fallado con muchos sectores. Para empezar, ya traía el pleito con las mujeres y ahorita está negando la violencia que ha incrementado hacia este sector de la población, vemos cómo tuvo que disculparse con el sector médico. Los científicos, la forma en que no ha valorado la presencia que tiene este sector en la población no solo en el contexto actual sino en el futuro de México", argumentó.