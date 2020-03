En Jalisco, las clases en educación básica se suspenden a partir del martes

El Gobierno de Jalisco se toma las cosas en serio en la actuación preventiva para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), por eso en la entidad se suspenderán las clases en educación básica a partir de este martes 17 de marzo y no hasta el viernes como determinó la Federación .

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez consideró que la medida tomada por la federación es tardía y de nada serviría para cumplir con las medidas de aislamiento que recomiendan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especialistas médicos.

¨Hemos tomado la decisión de que en Jalisco se suspenden las clases a partir del martes en educación básica y hemos tomado esta decisión porque conocemos también, y hemos tratado de informarnos sobre lo que otros países que han podido evitar la crisis, hicieron para llegar a este punto, países como Hong Kong, Singapur, como Japón, actuaron a tiempo, tomaron medidas difíciles, pero lo hicieron previendo la circunstancia que se podía enfrentar”, detalló.

Añadió que le parece absurdo esperar cuatro días más para aplicar la suspensión de actividades escolares, en acciones que pueden tener efectos importantes en términos de prevención, por lo que reiteró a la población a no ser omisos y cuidarse.

“Jalisco no va a ser omiso, nosotros no compartimos el mensaje de que hay que estar tranquilos, lo que creemos es que hay que estar activos, conscientes y preocupados, no con miedo, no con pánico, pero sí todos asumiendo la responsabilidad. Si el Gobierno está tomando estas decisiones, lo hacemos porque queremos mandar un mensaje de congruencia a toda la gente para pedirles que nos ayuden a cuidarse, que si el Gobierno está actuando con determinación, necesitamos que la gente también lo haga, porque si nosotros tomamos estas medias, pero la gente piensa que da lo mismo para seguirse reuniendo y asistiendo a eventos grandes, pues el problema seguirá latente”, puntualizó.

“En esta mesa que hemos establecido de manera permanente para dar seguimiento a la coyuntura que vivimos para enfrenar el coronavirus. Estamos reunidos para tomar decisiones importantes, conscientes de la circunstancia en la que estamos, también conscientes de que la única manera de evitar que el virus se propague de una manera más importante es tomar medidas de aislamiento social, y de que estas medidas se tomen a tiempo y de la manera correcta”.

“He expresado que no estamos de acuerdo, lo digo con respeto, sobre la manera en cómo el Gobierno de la República ha enfrentado esta circunstancia. Si no nos tomamos en serio lo que está sucediendo, me parece que vamos a mandar un mensaje equivocado. Hace apenas unas horas, estuvo reunido el Secretario de Educación en la Ciudad de México, para acompañar al Gobierno de la República en la decisión que tomó de suspender clases a partir del día 20 de este mes, nosotros consideramos que es una decisión equivocada, las clases se tienen que suspender ya, porque si no de nada va a servir”, dijo el mandatario.

Respecto a las implicaciones o efectos que representará la suspensión de clases para madres de familia trabajadoras, el jefe del Ejecutivo estatal dijo que se buscarán mecanismos en coordinación con la iniciativa privada para poder apoyarlas.

En relación a las clases para educación básica, el Gobernador indicó que esta semana se establecerá un plan de trabajo en conjunto con los maestros y la federación, a fin de crear un plan de trabajo que ayude a salvar el ciclo escolar.

Finalmente, Alfaro mencionó que “yo prefiero que haya quien diga que estamos actuando de manera exagerada, que asumir luego la responsabilidad de no haber tomado decisiones que se debieron de haber tomado. Cada quien que asuma su responsabilidad histórica”.