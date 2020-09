En glosa de Segundo Informe, oposición critica deterioro de confianza y rescate de Pemex

En el Senado, las fuerzas de oposición criticaron el desempeño del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de la pandemia del COVID-19, principalmente por el deterioro de la confianza de los inversionistas en nuestro país y el rescate de empresas productivas como Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno en materia de Política Económica, la senadora panista Minerva Hernández aseveró que bastaron 20 meses de gobierno para que las malas políticas pusieran al país en una vulnerabilidad financiera que se agrava con los efectos de la pandemia.

“En estos primeros 20 meses de gobierno se ha presentado la mayor salida de capitales, los inversionistas extranjeros se deshicieron de más de 340 mil millones de pesos en valores gubernamentales, contrario a lo que señala el presidente”, argumentó.

Refirió que de ninguna manera puede presumirse como éxito económico que hayan crecido las remesas, ya que ese logro es atribuible no a la economía mexicana sino a los del país en el que residen los migrantes mexicanos.

Para la senadora priista Nuvia Mayorga, la administración lopezobradorista no ha dado señales de estabilidad y confianza al sector interior y exterior que se necesita para atraer inversiones a nuestro país.

“La cancelación del aeropuerto fue la primera de muchas señales erráticas que han aumentado la inversión privada. Ahí está la cancelación de los contratos de energías renovables o las calificaciones que han otorgado a Pemex desde el año pasado y este año, que hoy Pemex está en calidad de bonos basura. Bonos basura significa que se pagarán más intereses y eso quiere decir que no tendremos el dinero suficiente para destinarlo a programas sociales, educación , seguridad, el campo, entre otros.”

Refirió que sin certidumbre no hay inversión, sin inversión pública y privada no hay empleos. Y sin empleos no hay riqueza ni bienestar en nuestro país.

Para el senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, criticó la obstinación del gobierno de rescatar a las dos principales empresas productivas del estado, que son Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Pemex y CFE ejecutarán en 2020 el equivalente al 20 por ciento del gasto público total, cerca de un billón 230 mil millones de pesos, las pérdidas registradas por estas empresas sumaron 703 mil millones de pesos al primer semestre del presente año. Más del 10 por ciento del presupuesto del gobierno federal.

“Y Pemex presentó en julio pasado el déficit de producción más bajo en 40 años, únicamente teniendo incrementos marginales en la producción de las empresas privadas con las que hubo licitaciones anteriormente”, aseveró.