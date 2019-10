En elección de Morena ‘no hay borregos’, afirma AMLO

Imitando el sonido de una oveja, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en procesos electorales, como el que vivirá Morena –el partido que él fundó– “ya no existen ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos”.

Y es que el mandatario fue cuestionado sobre los actos de inducción del voto y las trifulcas presentadas durante las asambleas de Morena, realizadas este fin de semana con las que se pretende elegir a su nueva dirigencia nacional.

“¿Pero sí manipularon ayer a los morenistas, Presidente?”, preguntó un reportero durante la conferencia. “Aceptando sin conceder, porque no tengo elementos para juzgar, ni debería meterme, pero es importante la reflexión de fondo”, respondió el Ejecutivo federal.

Y agregó: “Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos: ¿a dónde van? ‘Beeeee’; ¿por quién votar? ‘beeeee’. Ya no hay eso”.

Reconoció que en lo que se ha logrado avanzar es en la “politización que hay en nuestro pueblo”, porque “sino fuese así yo estaría en el piso’’, ya que los “conservadores no aceptan los cambios”.

Este fin de semana 17 asambleas distritales de Morena en el Estado de México, Colima e Hidalgo fueron suspendidas, luego de que se registraran disparos, riñas y acarreo a favor de algunos líderes. Esto, de cara al Congreso Nacional del partido, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre. Sin embargo, el Presidente desestimó los hechos.

“Todos esos intentos, en el caso de que fuese cierto lo que estás planteando, no van a prosperar porque tengo entendido que va a haber una elección, tienen que elegir, no sé, van a participar mil, dos mil, tres mil, y van a votar ahí”, cuestionó.

De ahí, pidió a los militantes “actuar como buenos ciudadanos y como buenos demócratas”.

Finalmente explicó que se quejan aquellos que piensan que la gente es susceptible de manipulación, porque considera que “el pueblo no es tonto”. “¿Que no acarreaban gente para ir a votar por candidatos distintos en la pasada elección?, ¿y qué hizo la gente?, ya estando ahí votó en libertad. Es lo mismo, tiene que haber una votación para elegir a los dirigentes”, puntualizó.