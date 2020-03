En el Senado, ni espionaje ni montaje, los micrófonos se colocaron desde hace nueve años

En el Senado, no hubo ni presunto “espionaje” ni “montaje burdo”, ya que los micrófonos encontrados en la sala de juntas del grupo parlamentario del PAN fueron colocados desde hace nueve años, aunque desde entonces nunca estuvieron conectados.

De acuerdo con Roberto Patiño, empleado de la empresa encargada de colocar los artefactos, Grupo Indi, responsable de la construcción de la sede del Senado, fue la encargada del proyecto de colocar los micrófonos.

Patiño, en un video difundido en las redes sociales de la bancada de Morena, revela que su empresa fue la encargada de instalar los equipos de audio hace nueve años:

“Vi los micrófonos en la televisión y los reconocí porque son los que instalaron mis compañeros en 2010 o en 2011, inclusive porque alguna vez hubo una queja por esos micrófonos que son de plafón que nunca estuvieron conectados”, refiere.

Señala que de hecho pueden existir algunos micrófonos más más en algunas de las salas de la sede de la Cámara alta: “Es un micrófono pequeño de plafón alámbrico de alrededor de dos centímetros de diámetro. La idea era grabar las reuniones pero en realidad nunca se conectaron.”

En este marco, el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en su cuenta de Twitter, publicó: “Con la nueva información que tengo en este momento, no hubo montaje, pero esperaremos las conclusiones de la Fiscalía General de la República, cuya investigación continúa.”

En la cuenta oficial de Twitter, la bancada del PAN, que dirige Mauricio Kuri, reaccionó: “Nos parece inaceptable que Morena niegue lo evidente: Siempre supo que había micrófonos. Pese a ello, nos imputó un presunto montaje. La FGR debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Este tema implica preservar la libertad y el estado de derecho”.

Presunto espionaje frena actividades en el Senado

La pugna entre las bancadas de Morena y el PAN por el presunto espionaje ha sumido al Senado en una parálisis legislativa que mantiene en la congeladora dictámenes como el de outsourcing y la cannabis, y temas como la reforma al Poder Judicial.

Los miembros de la Junta de Coordinación Política, que preside el morenista Ricardo Monreal, pactaron ayer esperar el informe final de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República sobre el presunto espionaje.

En tanto, la sesión del pleno de ayer, programada para legislar exclusivamente sobre temas de equidad de género, no fue llevada a cabo; ante ello, los coordinadores parlamentarios acordaron además que volverán a sesionar mañana jueves.

“Vamos a esperar (la indagatoria de) la Fiscalía. No me aventuro. No quiero afirmar que fue un montaje, porque ese fue un acuerdo con él (el líder del PAN, Mauricio Kuri). En la política se cumplen los acuerdos”, declaró el Monreal, quien tras reunirse en privado con el senador Kuri, afirmó que “se recuperó la confianza”.