En el Metro han arriesgado miles de vidas, acusan los trabajadores

Tableros de control obsoletos, descarrilamiento de trenes en talleres y terminales, filtraciones de agua que pueden provocar cortos circuitos, herramientas “hechizas”, son algunas de las fallas que ha presentado el Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro en los últimos años.

Ya sea por falta de mantenimiento o por casos de corrupción de directivos y líderes sindicales –según denuncian trabajadores del Metro–, se han presentado “diversos” accidentes que han sido el preludio del accidente que ocurrió el martes en la estación Tacubaya.

De acuerdo con material fotográfico, testimonios y videos proporcionados a El Financiero por trabajadores del Metro –quienes optaron por el anonimato–, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2005) se han minimizado y desatendido denuncias que “han puesto en riesgo la vida de miles de personas”.

Especial

Tan sólo en lo que se refiere al tramo “en bajada” que hay entre Observatorio y Tacubaya, donde se dio el accidente del martes, los trabajadores comentan que ya se había advertido a las autoridades, las cuales “siempre han minimizado o ignorado”. “Hay una versión que dice que se apagó el tren en Observatorio y, al no tener sistema de frenado, se deslizó por la vía hacia el tren dirección Tacubaya. Eso no puede ser posible de manera inmediata, ya que el tren no se queda sin aire a menos que tenga una fuga grave. La luz se fue por el corte de corriente, pero sin aire no evita que el tren se frene, y mucho menos en bajada”, comenta uno de los trabajadores.

En noviembre pasado, trabajadores del sindicato del Metro se manifestaron en Palacio Nacional para solicitar al Presidente un espacio para exponer sus demandas, mismo que ha sido negado –acusan– por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y por la directora del Metro, Florencia Serranía Soto.