En dos días se cubre matrícula para nueva universidad en la CDMX

A dos días de que se lanzó la convocatoria para ingresar al nuevo Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México 'Rosario Castellanos' se ha cubierto la matrícula de 4 mil 400 estudiantes.

El instituto que se lanzó en la Ciudad de México como alternativa a los egresados de nivel medio superior ha rebasado el número de solicitudes de ingreso esperadas, de acuerdo con la secretaria de Ciencia Tecnología, educación e Innovación en la Ciudad de México, Rosaura Ruiz.

"Habíamos planteado tener una matrícula para este año de cuatro mil estudiantes y ya los tenemos, en dos días, de manera que es evidente que la convocatoria nos va a rebasar", dijo en su discurso en la inauguración del Foro de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa.

El nuevo instituto no realiza examen de admisión, por lo que todos los que soliciten un espacio podrán tener un lugar; sin embargo el número de plazas ofertadas se ha rebasado y la convocatoria continuará hasta el 26 de julio.

"Cubrimos la matrícula que habíamos ofrecido, cuatro mil, pero vamos a atender a todos los que se inscriban, vamos a ver cómo le vamos a hacer”, dijo la funcionaria.

Detalló que hasta el momento no se ha analizado cómo se integrarán todos los estudiantes que se registren e invitó a que lo sigan haciendo pues no ha cerrado la convocatoria, no obstante no tienen claro cómo se integrarán al Instituto pues este año solo se tiene la capacidad para cuatro mil estudiantes.

“No lo hemos decidido, estamos viendo qué hacemos en función del éxito que ha tenido esta convocatoria”, añadió.

La convocatoria se lanzó el 8 de julio con cuatro mil 400 lugares a carreras como Ciencias de Datos, Contaduría y Finanzas, Derecho y Criminalística, Urbanismo y Desarrollo Metropolitano; y las siguientes compartidas con la UNAM: Ciencias Ambientales, Ciencias de la Comunicación y Relaciones Internacionales.

En la modalidad a distancia las carreras son: Licenciatura en Administración y Comercio, Tecnologías de Información y Comunicación, Mercadotecnia y Ventas. Entre los requisitos de ingreso se encuentran: certificado de bachillerato y los aspirantes deberán registrarse en el sito oficial, así como concluir los cursos que componen el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI).