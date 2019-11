En asilo a Evo hubo excesos y desaciertos, afirma Claudia Ruiz Massieu

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió “en desaciertos y se precipitó” en la decisión de ofrecer asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales, consideró la senadora priista y excanciller Claudia Ruiz Massieu.

Opinó que “la interpretación del principio de no intervención que hace el actual gobierno es anticuada. La no intervención es no tener una injerencia directa, pero también es de no tomar posturas”.

En entrevista con “La Silla Roja”, de El Financiero Bloomberg, la legisladora explicó que “está bien ofrecer el asilo, pero este personaje agravó una crisis en su país; está dentro de sus facultades del Ejecutivo.

“Sin embargo, hay que revisar el exceso de recursos que se pusieron al servicio para invitar y traer al personaje. Además, hubo un desacierto al precipitarnos y decir que reconocemos su triunfo electoral, cuando estaba tan cuestionado el proceso”, recalcó Ruiz Massieu.

Consideró que la decisión de López Obrador se debió “a cuestiones de ideología y ejerció una facultad discrecional”, por lo que diversos actores expresan que “no debería otorgarse el asilo”. “Es un tema ideológico y se trata de un personaje controvertido”, enfatizó.

También criticó que, ya hospedado en México, Evo ha abusado en hacer declaraciones y opinar sobre la política en México, lo que tiene prohibido por la Constitución. “No debe opinar sobre temas políticos de México, porque si viola la ley podría ser expulsado del país”.

En otro tema, la expresidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aclaró que la bancada priista en el Senado “nunca votó a favor de Rosario Piedra” para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), porque –señaló– su elección “fue mediante un procedimiento que violó de manera flagrante la Constitución”.

Dijo que su nombramiento puede ser “impugnado y revisado por el Poder Judicial. Nosotros nunca respaldamos a Rosario Piedra; en ninguna de las votaciones hubo un solo voto del PRI y vamos a impugnar”.

Apuntó que está cuestionada hoy la legitimidad de la CNDH por un procedimiento viciado de origen.