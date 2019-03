En agosto iniciarán las universidades prometidas por AMLO en Guerrero: delegado

ACAPULCO.- En agosto próximo comenzarán a funcionar las cuatro universidades que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador para Guerrero, confirmó el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Sin precisar el presupuesto asignado para dicho proyecto, el funcionario federal dijo que las cuatro sedes se ubicarán en los municipios de Atoyac de Álvarez, Juan R. Escudero, Tlacochistlahuaca y Metlatonoc, donde ya se tienen los terrenos para comenzar la construcción de los planteles educativos.

Sin embargo, señaló que, de manera inicial, los estudiantes tomaran clases en aulas "provisionales".

"El modelo educativo que se está planteando es para lograr el desarrollo de la zona donde se ubique cada universidad. Por ejemplo, Medicina se estará impartiendo en Juan R. Escudero, mientras que en el plantel de Tlacochistlahuaca se apoyará el desarrollo de la acuacultura, mientras que en las regiones de costa grande y montaña se le dará prioridad al tema de la agricultura", explicó.

Sandoval Ballesteros aseguró que la nueva oferta educativa de las universidades contempladas en el programa 'Universidades para el Bienestar Benito Juárez García' no busca competir con las opciones que actualmente ofrece la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), sino ofrecer una alternativa viable para los jóvenes que por sus limitaciones económicas ya no tengan pretextos para no seguir preparándose académicamente.

"La capacidad que tendrá cada plantel educativo será en base a la demanda que se tenga en cada región. Se tiene proyectado que en Juan R. Escudero se arranquen con unos 600 alumnos y las otras tres opciones el número se ubique en alrededor de 300 jóvenes, dándoles prioridad a los originarios de cada región donde se localicen las universidades", sostuvo.