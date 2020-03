'Émulos y lambiscones', llama Porfirio Muñoz Ledo a diputados de Morena

El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, gritó “¡émulos y lambiscones!” a sus compañeros de su partido, en pleno salón de sesiones de la Cámara de Diputados, por avalar las reformas del presidente López Obrador y no las de los legisladores de la 4T, bajo una “dictadura silenciosa”.

“No es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece una hipocresía y un doble lenguaje que no cabe en la 4T2”, recriminó, en pleno debate de las reformas al artículo 4º constitucional, propuesta por el presidente López Obrador.

Al rechazarle el pleno, por mayoría, una reserva que propuso a uno de los artículos transitorios, reclamó que “el propio Presidente ha dicho que respeta a los legisladores”.