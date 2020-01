Empresarios respaldan a Operadora Mega en licitación

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González, aseguró que la organización y él respaldan el proyecto de A Toda Máquina, ya que, dijo, son inexistentes elementos que indiquen “corrupción” en el proceso o algún tipo de conflicto de interés.

La licitación de maquinaria pesada y servicios para echar a andar el programa más ambicioso del gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco se ha visto envuelta de acusaciones de la oposición.

Sin embargo, el proceso que resultó en la adjudicación del contrato a favor de Operadora de Servicios Mega ha sido avalado por la contralora del estado y respaldado por los integrantes de los consejos ciudadanos que vigilan los procesos de adquisiciones en el estado.

Mega, fundada por el empresario Guillermo Romo Romero, es una de las principales arrendadoras del país de acuerdo con la calificadora Standard & Poors y tiene su sede en Guadalajara.

La oposición al gobierno de Alfaro han cuestionado que la licitación haya sido ganada por la empresa financiera jalisciense bajo el argumento de que el fundador de la misma acompañó al gobernador a una gira de trabajo en Los Ángeles, California, el año pasado y acudieron a un partido de basketball junto con otros integrantes de la comitiva que acompañó al gobernador a las actividades de promoción del estado.

"Por nuestro lado nosotros no vemos donde hay algún conflicto o alguien haya obtenido algo de esto, no lo veo. A razón del tema de este boleto al basquetbol que se me hace tan pequeño el tema, tan chiquito que no se compara. Yo creo que nadie entrega una licitación tan grande por un boleto de basquetbol", comentó el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González.