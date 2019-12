Emotiva y de calidad, la comparecencia de candidatas a la Corte

Las integrantes de la terna propuestas por el Ejecutivo para ocupar la vacante que dejó tras su renuncia el ministro Eduardo Medina Mora en la Corte, defendieron, al comparecer en el Senado, su independencia para ser electas hoy como la tercera mujer que se integre a la composición actual del pleno del máximo tribunal del país.

Ante los integrantes la Comisión de Justicia de la Cámara alta, que preside el morenista Julio Menchaca, las candidatas Diana Álvarez Maury, actual subsecretaria de Gobernación, y Margarita Ríos-Farjat, actual jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), defendieron su autonomía pese a trabajar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“A la Corte sólo le compete asegurar que el ejercicio del poder no desborde los límites que establece la Constitución”, soltó Ana Laura Magaloni, quien se desempeña como académica del CIDE: “yo no pertenezco al Poder Ejecutivo, tampoco a ninguna otra administración, ni he hecho política”.

Ríos-Farjat, quien agradeció a López Obrador haberle permitido trabajar en el sector hacendario, puso énfasis en que jamás ha recibido una llamada del Presidente ni de ningún otro funcionario de su administración, solicitando “ojos animosos” u “ojos vengativos”.

“Me sentiría un poquito discriminada, en nivel muy fuero interno, de pensar que como estoy en el Poder Ejecutivo no tengo capacidad de independencia”, dijo Ríos-Farjat, a quien se le quebró la voz cuando se le preguntó por qué quería ser ministra: “porque como decía Eliseo Diego: ‘será como mi padre’, quien le dedicó su vida a la Judicatura”.

Criticada porque se dice experta en “energía cósmica”, Álvarez Maury aseguró: “no tengo ni tenía entonces filiación partidista”, pese a que, refirió, en 2018, López Obrador la consideró primero para formar parte de la terna a fiscal anticorrupción y, posteriormente, la invitó para convertirse en subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.

A diferencia de Magaloni, la jefa del SAT consideró que la Corte no sólo tiene el papel fundamental de alinear los grandes intereses económicos, sino además debe acompañar los procesos de transformación social, aunque protegiendo la Constitución.