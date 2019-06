Emilio Lozoya rechaza comparecer ante juez federal por falta de garantías legales

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, anunció que no se presentará a comparecer ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra.

Lozoya dijo en un comunicado que no existen las condiciones ni garantías legales para hacerlo.

"El delito del que hoy se me imputa no es ni grave ni amerita prisión preventiva oficiosa, situación que deriva ilegal e irregular ya que la Fiscalía sabía perfectamente que siempre que fui requerido en cualquiera de las carpetas de investigación de Fepade comparecí.

Sabían mi domicilio y no se me condujo mediante citatorio a proceso tal y como lo prevé la norma", apuntó el exfuncionario.

El exdirector de Pemex afirmó que "es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita y nunca me sustraje de la acción de justicia".

Además, Lozoya dijo que elementos de la Policía Federal Ministerial mintieron al juez de control sobre el cateo que se realizó en casa de sus padres el 28 de mayo.

En otro punto del documento, Lozoya señala que hasta el momento "se me ha negado copia de los registros que obra en la carpeta de investigación (sobre su caso), con el objeto de tener conocimiento de que se me imputa y por qué se me imputa.

"Esta ilegalidad por parte de la FGR es inaudita, ya que es un derecho de cualquier ciudadano para defenderse antes supuestos ilícitos", escribió.

Añadió que ha girado instrucciones a sus abogados "para que realicen todas y cuantas acciones jurídicas existan para garantizar un justo y debido proceso".

La Fiscalía General de la República reveló el miércoles pasado que Lozoya Austin y su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin, deberían cumplir con una serie de requisitos para hacer efectiva la suspensión definitiva que distintos jueces les concedieron, y que desactivan las órdenes de aprehensión en su contra.

Entre los requisitos, destacó que deberían comparecer ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra, estar disponible cuando se les pidiera, y exhibir una garantía para gastos procesales.

Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, concedió esa misma mañana la suspensión definitiva dentro del amparo 487/2019 promovido por el exfuncionario.

La juez explicó que el efecto de la suspensión definitiva concedida al exdirectivo de Pemex duraría hasta que se resolviera por completo el juicio de amparo y precisó que ello no impide que se siga con la persecución del delito.

A finales de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló cuentas bancarias de Emilio Lozoya y sus familiares; de Alonso Ancira y de Altos Hornos de México, entre otros.

El jefe de la UIF, Santiago Nieto, indicó que la investigación se centra en transferencias de dinero que AHMSA realizó a una filial fantasma de la gigante brasileña Odebrecht, que a su vez hizo llegar los recursos a cuentas de Lozoya.

Después, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra Lozoya y Ancira, este último detenido en Mallorca.

Lozoya fue inhabilitado como servidor público por un periodo de 10 años, informó el 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública (SFP).