Embajador que supuestamente robó un libro en Argentina ya está en CDMX, confirma Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que el embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, quien fue exhibido en un video en el que presuntamente roba un libro, arribó este miércoles a la Ciudad de México.

En entrevista, Sánchez Cordero comentó que el diplomático venía en el mismo vuelo en el que ella arribó a territorio nacional, tras asistir a la toma de posesión del presidente argentino Alberto Fernández.

“Ya se vino para acá (para México). De hecho, venía en el mismo avión que yo. Ya aterrizó él también aquí en México. Tengo mis serias dudas si él, con todo el despiste del mundo, compró varios cassettes, que yo creo que en este tiempo ya nadie compra cassette o CD, y no pagó el libro”, expresó.

El diario argentino El Clarín informó que el 26 de octubre, Valero Recio fue detenido por unos momentos en Buenos Aires al presuntamente tratar de robar un libro del autor Giacomo Casanova de la librería El Ateneo Grand Splendid, una de las más famosas del mundo.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó posteriormente que se analizaría el caso del embajador y apuntó que, de comprobarse, será separado de su cargo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que el asunto del presunto robo debe dimensionarse para que no se afecte la dignidad de las personas e indicó que todos los seres humanos cometen errores.

"Digo todo esto para que se trate el asunto en su dimensión, para que no se afecte, no se destruya la dignidad de las personas (...). Todos cometemos errores, todos, yo no sé quién pueda decir que no comete error. ¿En dónde está la perfección? A lo mejor en la naturaleza, en el creador, pero somos seres humanos", comentó López Obrador.