Elecciones, política, futbol, Olímpicos… 10 pronósticos para 2020

Inició 2020 y hay muchas preguntas que conforme vayan pasando los días y las semanas se irán respondiendo.

¿Quién ganará la elección presidencial en Estados Unidos? ¿Cómo le irá al Gobierno de AMLO? ¿Evo Morales volverá a Bolivia? ¿Chivas será campeón? ¿Cuántas medallas ganará México en las Olimpiadas?

En El Financiero nos dimos a la tarea de buscar a distintos expertos y analistas, quienes nos dieron sus pronósticos sobre estas y otras preguntas.

Aquí te dejamos estas previsiones. ¿Cuántas se harán realidad?

La aprobación de AMLO

El presidente López Obrador entrará a su segundo año de Gobierno con una aprobación de 68 por ciento, de acuerdo con la encuesta publicada en noviembre por El Financiero.

El índice se comportará de manera estable en 2020, con variaciones mínimas, pronosticó Alejandro Moreno, director de Encuestas y Estudios de Opinión de El Financiero.

“(Habrán) fluctuaciones leves, que son de uno a cinco, seis puntos porcentuales para arriba o por abajo. Ahí todavía podemos hablar de estabilidad”, señaló.

Puntualizó que sólo el surgimiento de un evento importante, como el anuncio de nuevos impuestos (algo que no se espera), provocaría una mayor variación en la popularidad del mandatario.

Cuartoscuro

Salidas de Morena consolidarán al PAN como el partido de oposición

Acción Nacional verá un aumento en sus bancadas en el Congreso gracias a que varios legisladores renunciarán a las filas del partido fundado por López Obrador, predijo el panista Juan Pablo Adame.

“Creo que en 2020, Morena va a perder senadores y se van a sumar al PAN; otros partidos también pueden sumar senadores al PAN, que se va a fortalecer en las cámaras con esos desprendimientos”, destacó.

Acción Nacional también tendrá un buen desempeño en las elecciones locales programadas en Coahuila en 2020, preparando el camino para lo que sería una gubernatura panista en 2023, añadió.

Cuartoscuro

Infraestructura y programas sociales consolidarán segundo año de Gobierno de AMLO

El Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura de la IP, que tiene contemplado un gasto de 431 mil millones de pesos para 2020, beneficiará a México, afirmó Daniel Sibaja, síndico en Ecatepec por Morena.

“Creo que económicamente vamos a empezar a salir del estancamiento que existió en 2019 y vamos a tener un mayor crecimiento”, dijo.

Los programas sociales del presidente López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro y las pensiones para adultos mayores, tendrán un impacto aún mayor que el visto en 2019, agregó.

Cuartoscuro

Los demócratas fallarán en su ‘asalto’ a la Casa Blanca

Donald Trump será reelegido como presidente de Estados Unidos y contará con una mayoría republicana en el Senado, aunque la Cámara de Representantes seguirá en manos de los demócratas, pronosticó Duncan Wood, director del Instituto México del Centro Internacional Woodrow Wilson.

La única posibilidad de los demócratas de recuperar la Casa Blanca está en el desarrollo del juicio político contra Trump, que se prevé inicie este mes.

“Si los republicanos no manejan bien el tema del juicio político, hay un riesgo para ellos. Posiblemente saldrá información que va a dañar no solo al presidente, sino también al partido republicano”, advirtió.

Bloomberg

¿Evo regresará como ‘hijo pródigo’ a Bolivia?

Morales, quien llegó a Argentina en diciembre pasado después de permanecer como asilado político en México por un mes, terminará 2020 en el exilio, pronosticó el internacionalista Adolfo Laborde.

“Va a ser difícil (que regrese a Bolivia). No creo que el Gobierno de transición le permita entrar porque eso va a generar una inestabilidad muy grande, lo apresarían y eso podría ocasionar una guerra civil”, apuntó.

La administración interina de Bolivia informó el 18 de diciembre de una orden de aprehensión contra el exmandatario que se derivó de las acusaciones por supuestamente promover enfrentamientos que dejaron 35 muertos.

Más al norte, en Venezuela, Nicolás Maduro seguirá en el poder “si no sucede una intervención directa de Estados Unidos”, dijo el especialista.

“Maduro está bien blindado: hay una gran cantidad de seguridad del Estado y ellos van a verificar cualquier conato o resurgimiento de los movimientos a favor del llamado a elecciones en Venezuela”, resaltó.

AP

Más recortes a la tasa de interés del Banxico y T-MEC darán ‘empujón’ a la economía

Después de vivir un estancamiento en 2019, con una tasa de crecimiento cercana al cero por ciento, el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá 1.7 por ciento este año, adelantó Gerardo Copca, director de Metanálisis.

“Hemos visto una baja en las tasas de interés que debe ayudarle (a la economía)”, apuntó en referencia a los cuatro recortes aplicados por el Banxico en la segunda mitad de 2019, “y tenemos la expectativa de que durante 2020 todavía siga cayendo para que (la tasa) termine en 6.25 por ciento”.

La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se prevé quede completa en Estados Unidos y Canadá en los primeros meses del año, es otro factor que impulsará a la economía mexicana gracias a que reducirá la incertidumbre entre los inversionistas, agregó.

Shutterstock

Telmex y Televisa con nuevas alianzas

Pablo Rión Santisteban, socio fundador de Rión Merger & Acquisitions, pronosticó que las empresas presididas por Carlos Slim Domit y Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez podrían tener nuevos socios en el curso de este año.

En el caso de Teléfonos de México, “puede ser que alguna empresa americana de Cable haga una alianza y la compre para darle uso a su infraestructura porque ellos llegan a todas las ciudades, tienen esa amplitud, esa fuerza, pero su tecnología es antigua, su infraestructura es cara de mantener”, destacó.

En el caso de Televisa, el también empresario indicó que la compañía podría buscar alguna alianza.

“Tienen Izzi, el sistema de cable, pero el resto de Televisa no se ve viable, no se ve funcionando bien y a lo mejor alguna televisora extranjera o brasileña o centroamericana o alguien pudiera buscarlos porque sí han pasado un mal rato y los números ya no son tan atractivos”, mencionó.

Fuente: Cuartoscuro y Shutterstock

2020, el año de la inteligencia artificial y robótica

El año que recién comienza verá fuertes avances en el campo de la inteligencia artificial, y los servicios que engloba, así como de la robótica, prevé Francisco Corona, director de servicios de la nube y empresariales de Microsoft México.

“En cuanto inteligencia artificial, toda la parte que viene a ser servicios cognitivos, reconocimiento facial, apoyos para temas de, por ejemplo, traducciones en tiempo real, temas relacionados con Big Data”, afirmó.

En el caso de la robotización, Corona proyectó que funciones que ya vemos en dispositivos (desbloqueo facial, dirigir al asistente de tu teléfono) se podrán realizar con la ayuda de robots androides.

Bloomberg

Rayados campeón, otra vez

Los Rayados de Monterrey añadirán su sexta estrella de campeón a su playera, pronosticó Mauricio Ymay, comentarista deportivo para ESPN, gracias a que se consolidarán como uno de los equipos con más inversión en su plantilla.

“Tengo que pensar en los que mejor plantel tienen y van a seguir invirtiendo. Voy con Rayados por la continuidad que le darán a (Antonio) ‘Turco’ Mohamed”, explicó.

Otro equipo que extenderá su protagonismo será el Liverpool, a quien Ymay ve levantando la ‘Orejona’ por segunda temporada consecutiva el próximo 30 de mayo en Estambul, donde ya se coronó campeón en 2005.

En el caso de las nuevas ediciones de la Eurocopa de Naciones y la Copa América, Ymay pronosticó que Portugal y Brasil dejarán la corona a otros países.

“Quiero pensar que Messi, por lo que le tiene que entregar a su selección, en algún momento se va a quedar con este título. Entonces la Copa América se la doy a Argentina”, afirmó.

Para la Euro, la combinación entre una base de futbolistas que tienen claro un estilo de juego y una camada de jugadores jóvenes que se están consolidando en sus equipos darán a la España de Luis Enrique el título, apuntó.

Cuartoscuro

¿Medallas para México en Tokio 2020?

La delegación mexicana que participará en las próximas olimpiadas debe capitalizar la actuación histórica que se obtuvo en Lima 2019, señaló Mauricio Pedroza, comentarista en ESPN, que ve a México obteniendo medallas en dos deportes: clavados y taekwondo.

“En clavados es prácticamente imposible sacarle un oro a los chinos. Creo que México tiene posibilidades de ganar dos medallas en clavados: plataforma de 10 metros sincronizados para hombres, y en el trampolín tres metros, sea individual o sincronizado de mujeres”, afirmó.

En los Panamericanos, Kevin Berlín e Iván García ganaron el oro en la plataforma de los 10 metros, mientras que Dolores Hernández se quedó con la plata en el trampolín de tres metros y con el bronce en la prueba sincronizada, junto con Paola Espinoza.

En el caso del taekwondo, Pedroza consideró que Briseida Acosta, Brandon Plaza y Carlos Sansores (oro, plata y bronce en Lima 2019, respectivamente) serían las ‘cartas’ más fuertes en Tokio 2020, aunque, remarcó, las posibilidades de México de subirse al podio no son tan fuertes como en otros juegos.