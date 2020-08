Elecciones en 2021 respetarán sana distancia y medidas sanitarias ante COVID-19: Lorenzo Córdova

Las elecciones en 2021 respetarán la sana distancia, así como las medidas sanitarias con el fin de evitar contagios durante el ejercicio democrático, informó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

"El jueves pasado se aprobaron modificaciones a la estrategia de capacitación electoral para incluir medidas sanitarias. Las elecciones de 2021, que se llevarán a acabo el 6 de junio del próximo año, van a ser distintas, entre otras cosas, porque tendremos que tomar medidas sanitarias que hasta ahora no conocíamos", indicó en entrevista para La Silla Roja.

"No solamente el uso obligatorio de cubrebocas en las casillas por parte de funcionarios como de los ciudadanos que van a votar, también los protocolos de sanitización de los espacios de votación. Ustedes recordarán que cada vez que íbamos a votar había un marcador que el INE disponía para que marcáramos la boleta, las recomendaciones sanitarias dicen que esto no ocurra, entonces cada quien tendrá que llevar su bolígrafo y si no llevan tendremos que darle un bolígrafo que no podrá volver a ser usado, 'votas y te lo llevas'. Esto va a incrementar costos, pero son costos que no podemos obviar porque podríamos provocar poner en colisión el derecho a la salud por el ejercicio de los derechos políticos", detalló.

Agregó que las casillas tendrán que ser movidas a espacios abiertos, pero techados, para evitar también arriesgar la salud de los funcionarios de casillas, como de los votantes.

"Es un ejercicio muy grande, que va a requerir de muchos meses, son tareas de planeación, de programación, ir definiendo dónde van a estar las casillas, muy probablemente las casillas no las podamos poner donde usualmente se ponían, tendremos que privilegiar espacios abiertos, muy bien ventilados, techados por si llueve, amplios para mantener la sana distancia en la casilla, va a ser una tarea muy compleja y esto no se organiza de la noche a la mañana", agregó.