Elección de consejeros del INE 'a modo' de Morena creará un 'boquete': Lorenzo Córdova

Una mala designación de los cuatro nuevos consejeros electorales del INE -de los 11 que lo integran- “a modo” de Morena en la Cámara de Diputados, abriría un grave “boquete” en el máximo órgano electoral del país, alertó su presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

“No están eligiendo ni correas de transmisión, no están eligiendo ni cargos partidistas, están eligiendo cargos que por su propia naturaleza deben de ser árbitros y esto quiere decir que mantengan una equidistancia con todos los actores políticos, gubernamentales y no, porque el INE también juzga la actuación de los propios gobernantes, de los concesionarios de radio y televisión”, explicó.

Por eso, “una mala designación puede abrir un ´boquete´ en ese sentido, pero yo confío en que no va ocurrir”.

Al participar como invitado en la Reunión Plenaria de los diputados federales del PAN, el consejero presidente del INE dijo que “la del INE es una tarea muy compleja”, por lo que en la elección de los cuatro consejeros que los diputados federales deben realizar antes del 30 de abril, “la equidistancia, que no es otra cosa que el aterrizaje del principio de la imparcialidad, que debe, según la Constitución, seguir en esta materia, es fundamental”.

Por eso “yo tengo confianza en que la Cámara de Diputados hará una designación que siga haciendo el órgano electoral un ancla de estabilidad política”, afirmó.

Alertó que “hay ejemplos en el mundo de que cuando hay un sesgo en la actuación del órgano electoral, las elecciones no son ese espacio para resolver pacíficamente las controversias, si no se pueden volver un problema. Hoy las elecciones no son un problema”.

“Es muy importante que, tanto en la actuación del INE como en la actuación de este caso de la Cámara de Diputados, las elecciones sigan siendo un tema que no es problemático”, confió.