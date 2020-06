Elba Esther Gordillo denuncia clonación de su número telefónico

La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, denunció este viernes que su número personal de teléfono fue clonado. "No se dejen sorprender", dijo.

"Agradezco las muestras de cariño y preocupación por mi estado de salud, mi recuperación es lenta pero favorable. Sin embargo me veo en la necesidad de informarles que han clonado mi línea telefónica; ya NO tengo acceso al número +52 56 1407 6822, no se dejen sorprender ¡Gracias!", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

A finales de marzo, la exlideresa del SNTE fue sometida a una cirugía de emergencia, pero dijo que se recuperaba de manera satisfactoria, luego sometida a una operación por una obstrucción intestinal.