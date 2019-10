El Senado citará a Durazo para que comparezca por Aguililla, Iguala y Sinaloa

El Senado citará a comparecer al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para que, como cabeza del Gabinete de Seguridad, explique los pormenores de la estrategia no sólo de lo sucedido en Culiacán la semana pasada, sino también en Michoacán y Guerrero, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal.

“Te doy la primicia. Va a haber un acuerdo con los grupos parlamentarios con los que yo he conversado extraoficialmente, preocupados, y si vamos a citar a comparecer al secretario de seguridad pública que es el encargado del gabinete. Probablemente también le resulte citación a comparecencia a la secretaria de Gobernación. Pero el Gabinete de Seguridad tiene que rendir cuentas”, dijo en entrevista para La Silla Roja con Leonardo Kourchenko, Víctor Piz y Enrique Quintana.

El líder de la bancada de Morena en la Cámara alta dijo además que también podría llamarse a comparecer a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

De acuerdo con el legislador, es necesario revisar la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que lo sucedido el jueves pasado en Culiacán afecta “negativamente” en el ambiente de la certidumbre jurídica y la aplicación del Estado de derecho en nuestro país.

La lucha interna en Morena

Ante el proceso de sucesión en la dirigencia de ese partido, el líder de la bancada en el Senado palomeó a Mario Delgado para que ocupe la presidencia nacional y, además, consideró que Morena, a diferencia de los partidos que no son gobierno, enfrenta “una crisis de crecimiento”, porque todo mundo quiere entrar.

“No me he metido, porque bastante trabajo tengo en el Senado, pero espero que salga bien. No está fácil porque cuando un partido que lleva al gobierno muchos de sus personajes, tienen un desgaste en el ejercicio de gobierno.

Para Monreal Ávila, Mario Delgado sería un buen prospecto para dirigir Morena: “Es inteligente, ya pasó la prueba del Congreso, hizo muy bien su trabajo y no sería mal que fuera dirigente de Morena, es una decisión de los congresistas, pero yo creo que sería bueno”, agregó.