El que lucha por la justicia no tiene que ocultar el rostro, dice AMLO sobre marcha del 2 de octubre

.@lopezobrador_: Que los manifestantes "nos ayuden para aislar a provocadores, eso no significa enfrentarlos, sino hacerse a un lado y exhortarlos, llamarlos a que ese no es el camino, fuera máscaras, el que lucha por la justicia y democracia no tiene porque ocultar su rostro". pic.twitter.com/33ppxuiAlN