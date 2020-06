El próximo año la gente votará si quiere que regrese la corrupción: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró este domingo que los mexicanos decidirán en las próximas elecciones locales y federales, las cuales se llevarán a cabo el 6 de junio de 2021, si quieren que regrese la corrupción al país.

Este mensaje tiene un error, hablo del 2002, aunque luego al repetir menciono lo correcto: 2022. Ofrezco disculpas porque no uso guión, digo lo que siento.https://t.co/ucaaRJ7vA2 pic.twitter.com/SeGfHbYzla — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 31, 2020

“El próximo año vienen las elecciones para elegir al congreso. Ahí la gente va a votar si quiere que regrese el conservadurismo, la corrupción y los privilegios”, dijo el mandatario en un video publicado en YouTube.

En dichas votaciones estarán en disputa alrededor de tres mil 200 cargos de elección popular -entre diputaciones locales, federales, alcaldes y regidores-, además de 13 gubernaturas.

Además, comentó que en el 2022 se llevará a cabo la elección para decidir si continúa como presidente de México.

“En 2022 viene la revocación de mandato. Es una forma que yo promoví para que en ese año se le pregunte a la gente si quiere que continúe o renuncie”, comentó.

“Si la gente dice que renuncie el presidente, nos vemos. Si no, termino hasta el 2024 porque no soy partidario de la reelección. No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me quiere, si el pueblo no me respalda”, continuó.

El Jefe del Ejecutivo, que actualmente recorre los lugares en los que se construirá el Tren Maya, detalló que ese proyecto generará este año 80 mil empleos y 150 mil el siguiente.

“Esta obra (Tren Maya), además de ser tan importante para la reactivación económica del sureste, va a generar muchos empleos: este año alrededor de 80 mil y el siguiente año, alrededor de 150 mil”, expuso López Obrador.