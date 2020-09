El Presupuesto 2021 no va a alcanzar para todo frente a la pandemia, anticipa Mario Delgado a la oposición

Los recursos del Presupuesto para el 2021 “no van a alcanzar para todo”, y no por una falta de voluntad política, sino por la realidad que atravesamos frente a una situación extrema, advirtió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, a los partidos políticos de oposición.

“Sería deseable tener más recursos, pero no es una falta de voluntad política, es una realidad económica que tenemos, una situación extraordinaria por las consecuencias del virus que nos cayó a México y al mundo”, argumentó.

Frente a esta situación -explicó- que el Gobierno ha cuidado la bolsa de las familias al no endeudar, no aumentar gasolinas ni impuestos, "pero evidentemente no va a alcanzar para todo".

El diputado federal manifestó que ante el impacto económico causado por la pandemia del COVID-19, el Gobierno Federal “no hizo lo que los otros gobiernos, pensar en su caja, por el contrario, está pensando proteger los bolsillos de las familias mexicanas a través del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021”.

Delgado aclaró que otros gobiernos daban 'gasolinazos', se endeudaban o aumentaban los impuestos y "todo eso generó un daño económico a la gente, a las familias y hasta a las empresas".

Insistió en que el Gobierno mexicano decidió “apretarse el cinturón en lugar de que se lo aprieten las familias, por ello y con toda seguridad se hace un ejercicio de austeridad en solidaridad con la emergencia sanitaria por la que atraviesa la nación”.

Delgado Carrillo puntualizó que “el mundo y el país está viviendo una situación económica que no habían visto generaciones enteras derivado de la pandemia, y el próximo año será complicado; por lo tanto tenemos que evaluar el Proyecto de Presupuesto a la luz de este contexto”.

El legislador aseveró que “no es un Presupuesto inercial porque no estamos en una normalidad, estamos en condiciones extraordinarias y por lo tanto hay que analizar el presupuesto a partir de que estamos en una situación que no es típica”.

Hoy, el Presupuesto para 2021 “tendrá garantizado el financiamiento para todos los programas sociales, porque el Gobierno Federal se ha comprometido en atender primero a los pobres, además de que esos programas ahora son derechos constitucionales establecidos”.

Agregó que no habrá ninguna caída en la pensión de adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad, becas para niños y jóvenes, ni en los programas para los Jóvenes Construyendo el Futuro.