El Presidente regresa sin cubrebocas y con discurso confrontador

Después de dos semanas lejos de los reflectores y tras haber sido sometido a un tratamiento experimental, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó ayer su conferencia matutina y regresó con un discurso de confrontación.

En una hora con 39 minutos, dijo estar libre de COVID-19, aclaró que no utilizaría cubrebocas, rechazó un cambio de estrategia sanitaria, contradijo a sus funcionarios, prometió vacunas para adultos mayores y personal docente, criticó el “sospechosismo” generado en dos semanas, y no dejó pasar señalamientos en contra de quienes considera sus adversarios.

“Afortunadamente salí adelante, aquí estamos para continuar luchando”, declaró en su primer mensaje matutino luego de dos semanas sin salir de Palacio Nacional.

En principio, el Ejecutivo agradeció “al creador, a la naturaleza y a la ciencia” por haberle permitido salir bien, a pesar de las declaraciones de las autoridades federales que se limitaron a informar que el Presidente se encontraba “con buen ánimo”.

Pero incluso el mismo Presidente relató cómo fue su recuperación desde que dio positivo a la prueba de COVID-19 el 24 de enero, hasta la aplicación de un tratamiento, que –dijo– está en proceso de investigación por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, con antivirales y desinflamatorios.

Esto, contrario a lo que horas antes había dicho el director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Christian Arturo Zaragoza Jiménez, al negar que el Ejecutivo fuera sometido a un tratamiento experimental.

“Acepté ser parte de las personas que están en esta investigación y me empezaron a aplicar antiviral desde el lunes y desinflamatorios, y afortunadamente dio buenos resultados”, narró.

Al ser cuestionado sobre si ahora sí utilizaría cubrebocas o si se aplicaría la vacuna contra COVID-19, López Obrador respondió que no; sobre el uso de una mascarilla aclaró que no lo hará porque ya no contagia y aseguró que “en México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad”.

En el caso del fármaco, criticó a jefes de Estado que son inoculados para dar el ejemplo. “Con el pretexto, la argucia de que, de esa manera, dan el ejemplo para que la gente... fíjense la triquiñuela”, recalcó e insistió en que esperará su turno.

De ahí pasó a las promesas y comprometió a la farmacéutica Pfizer a reanudar el envío de medicamento entre el 10 y el 18 de febrero; se refirió a los acuerdos con Rusia y China para obtener vacunas Sputnik V, de CanSino y Sinovac, y señaló que de AstraZeneca llegarán “como un millón de dosis” de la India; e insistió en que sería hacia finales de marzo cuando estén vacunados 14 millones de adultos mayores y personal docente.

“Si tenemos que pagar hoy 10, 20, 30, 100 millones de dólares para vacunas, tenemos el dinero en dólares para que de inmediato se pague”, aseguró.

Dedicó buena parte del mensaje para hablar de sus opositores; se refirió a quienes hicieron “contratos jugosísimos” para vender energía eléctrica a la CFE, a quienes no están de acuerdo con la transformación, o son afines al expresidente Carlos Salinas de Gortari; señaló que diarios como El Universal o Reforma hacen “periodismo ramplón” por especular sobre su salud, y dijo que los intelectuales en el porfiriato tenían mejor nivel en comparación con Héctor Aguilar Camín o Enrique Krauze.

El Presidente reconoció que no deja de politizarse todo y aseguró que la pandemia “nos agarró en el proceso de transformación”.

“Ya hablamos bastante y estoy en recuperación. Nos vemos mañana”, concluyó.

