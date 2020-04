El presidente está mal informado, no hemos recibido recursos adicionales para atender Covid-19: gobernadores panistas

La Asamblea Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal informado respecto a los recursos que están recibiendo los estados para atender la pandemia, pues asegura que los estados no han recibido ningún recurso extraordinario.

Asimismo, señaló que es lamentable, preocupante e inaceptable la cantidad de insumos médicos que se están enviando a las entidades, por lo que anunció que los gobiernos panistas los regresarán a la federación.

A través de su cuenta de twitter, los mandatarios panistas compartieron fotografías del material médico que está llegando a los estados y dijeron que es penosa la calidad de los mismos.

En su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los gobernadores de todo el país están recibiendo recursos hasta por adelantado, pues en el caso de los recursos de salud se les entregó hasta junio.

“Este convenio que firmamos con hospitales privados es para todo el país sin distinción, todo lo que estamos comprando de equipos es para todos, sería ruin, canallezco, negar equipos médicos a ciertos estados sólo porque tengan diferencias con nosotros, porque es el pueblo el que necesita el apoyo”, dijo.

No obstante los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco; Baja California, Carlos Mendoza; Chihuahua, Javier Corral; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinhué; Querétaro, Francisco Domínguez; Quintana Roo, Carlos Joaquín; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y Yucatán, Mauricio Vila, señalaron que el mandatario está mal informado.

“Malinforman al presidente @lopezobrador_ Su dicho se basa en información falsa: NO hemos recibido recurso extraordinario para atender la pandemia del #Covid_19, solo el ordinario al que tenemos derecho. No se pueden atender situaciones extraordinarias con recursos ordinarios”.

Respecto a los insumos para el sector salud que les está enviando la federación apuntaron:

“Lamentable, preocupante e inaceptable: la cantidad de los insumos médicos que está enviando el @GobiernoMX a las entidades para atender el #Covid_19 es absolutamente insuficiente. Su calidad, penosa. Hemos decidido devolverlos a la federación”.

Desde la tarde de ayer los mandatarios exigieron, a través de un video, recursos extraordinarios para atender la emergencia tanto sanitaria como económica.

Al respecto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés lamentó que el gobierno federal abandone a los estados en estos momentos críticos.

“Así como el gobierno federal abandona a las pequeñas y medianas empresas, también lo hace con los estados en los momentos más críticos de la pandemia. Exigimos materiales adecuados para superar la crisis sanitaria por la que atraviesa México”, escribió en su cuenta de twitter.

Twitter Asociación de Gobernadores de Acción Nacional

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no hay error en el envío del material a los estados sino más bien hubo falta de comunicación porque ese material fue producto de un donativo y no es para uso clínico.

“Se especificó, cuando se mandaron estos insumos, que estas batas transparentes y los insumos no tienen un uso clínico, no son para médicos y enfermeras. No es tampoco lo que se compró en China, aunque son de fabricación China, no es lo que vino en los aviones por compra. Esto fue un donativo y lo que se pretende es tener una bata de uso muy simple para personal comunitario que tiene un riesgo de exposición muy bajo”, explicó el funcionario federal.