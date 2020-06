El presidente debe unificar en lugar de insultar a los ricos: Julieta Fierro Grossman

Para la astrónoma universitaria Julieta Fierro Gossman se avecinan nuevos escenarios para México después de la pandemia de COVID-19, desde los muy optimistas, en el que efectivamente todos vamos a colaborar, hasta los pesimistas, con mucho malestar social y con un aumento en la violencia en nuestro país.

Pero es a partir del trabajo en conjunto, la colaboración de todos, investigadores, académicos, intelectuales, ricos y pobres, como se tiene que encontrar un escenario idóneo en el que se producirá menos daño a nuestro país, explica en entrevista con El Financiero.

La sugerencia de la investigadora es para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, –una vez resuelto el problema de la salud, y mientras siga la pandemia y no haya vacuna– tendrá la oportunidad para construir un país con todos, pero tiene que ser asesorado de personas que realmente sepan de los diferentes temas.

“El gobierno mexicano se debe de apoyar de todos los científicos que saben de problemas complejos, y que están dispuestos a colaborar para diseñar un nuevo escenario”, señala.

A nivel global, expone la necesidad de crear una gran colaboración internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación, pues “solamente juntos, pensando en los problemas mundiales, vamos a salir de ésta”.

- ¿A qué tiene que poner más atención el Presidente?

- Hoy el Presidente es todo poderoso, él ahorita tiene la posibilidad de hacer lo que quiera, porque tiene las Cámaras de su lado, él podría hacer una cosa extraordinaria.

En principio: unificar a los mexicanos en lugar de estar insultando a los ricos, yo soy de la idea de que haya más ricos, y no tiene nada de malo, si hay más ricos hay más pago de impuestos, pero tampoco se puede estar insultando.

Él tendría que partir de la base de que puede construir un gran país con la colaboración de todos, ricos y pobres, intelectuales y no… y potenciar las habilidades de cada ser humano, y él lo puede hacer, pero tiene que ser asesorado.

Pero es la educación, la investigación y la ciencia donde se tiene que tener mayor control, sobre todo después de un periodo de confinamiento y una crisis económica, sugiere la académica universitaria.

“A mí me sorprende que no quieran pedir préstamo para usarlo sabiamente, porque si no aliviamos el problema social, esto va a escalar, tenemos que ayudar a toda esta gente que está desesperada y que ha perdido su trabajo, tenemos que reactivar la economía, lo más sano posible, pero que sea un plan bien pensado, porque si no habrá más sufrimiento.

“Me parece terrible haber quitado recursos a cuestiones tan importantes… La cultura, por ejemplo, sin música, sin arte, sin danza… la gente está encerrada y además, recortas en cultura. Me aparece terrible, porque eso es lo que nos da vida”, apunta.

En cuanto a los programas que ha implementado la administración federal no puede ocultar su desazón, pues reconoce que, a pesar de ser buenas ideas, les falta una visión integral y colaborativa.

“Tenemos los recursos, el deseo de cooperar, pero no estamos puliendo los recursos que tenemos, y se puede hacer, se puede afinar. El programa Sembrando Vida, para que funcione a largo plazo es muy importante que las personas involucradas en este proyecto reciban entrenamiento de especialistas.

“Tú le das un microcrédito a una mujer, si está en extrema pobreza, tiene un problema porque está en la inmediatez, para que ese crédito funcione hay que darle dinero, pero también hay que entrenarla para administrar eso de tal manera que pueda ser exitosa para dejar la pobreza.

“No es suficiente dar los recursos, sino que hay que enseñar cómo usarlos”, concluye.