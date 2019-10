El poder del Estado está contra mi madre mientras libera a narcos: hija de Rosario Robles

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, sostuvo este martes que su madre es una presa política y se dijo sorprendida de que el poder del Estado esté en contra de la extitular de Sedatu, mientras que libera a narcotraficantes en referencia al caso Culiacán.

“Más allá de donde viene (una supuesta persecución política) me sorprende que todo el poder del Estado esté en contra de Rosario Robles y al mismo tiempo esté dejando en libertad a narcotraficantes", dijo en entrevista para El Financiero.

“Ahorita estabas hablando tú de lo que ocurrió en Sinaloa, entonces me parece increíble que donde debe aplicarse la ley en serio no se aplica, y en donde hay suficientes pruebas para probar la inocencia, donde mi madre no tendría por qué estar en la cárcel (...) queda claro que este juez es de consigna y que hay una venganza política”, añadió vía telefónica durante Bitácora Política.

Moguel señaló que Rosario Robles es una presa política y que decidió presentarse ante la autoridad ya que tiene las pruebas suficientes para demostrar su inocencia.

“Estábamos de viaje cuando mi mamá decidió regresar a México para presentarse a una audiencia que ya vislumbraba esta consigna, esta venganza política. Mi madre es una presa política”, dijo.

“Cuando sabes que en tus manos tienes los elementos jurídicos para demostrar que eres inocentes, porque no presentarte a una audiencia”, concluyó.