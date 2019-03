El papa Francisco rechaza invitación para venir a México en 2021

El papa Francisco dijo, durante una audiencia privada en el Vaticano, que no vendría a México para celebrar los 500 años de la evangelización que se celebra en 2021, informó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

La reunión se llevó a cabo el 1 de marzo con algunos miembros del consejo de presidencia de la CEM y fue ahí donde le extendieron la invitación para la festividad de la fe católica en el continente, pero él respondió que visitaría otros países a los que no ha ido antes.

"Aunque me encantaría nuevamente visitarlos, ya he venido al menos una vez, y hay otros países que todavía no he visitado", dijo el pontífice.

En la audiencia también se tocaron temas como la voluntad de la Iglesia mexicana para atender el problema de los abusos sexuales, la formación en los seminarios y la importancia de trabajar con los sacerdotes desde todos los ámbitos, desde la recepción inicial hasta su formación permanente.

Además, el Papa Francisco pidió "no dejar de lado el trabajo pastoral con los jóvenes, y caminar siempre en comunión con ellos, utilizando sus talentos, su lenguaje, su energía, y su fuerza para mejorar el mundo".

La primera y única vez que el el primer papa latinoamericano visitó México fue el 12 de febrero de 2016, quien a los pocos minutos de pisar tierra mexicana al ritmo de mariachi rompió el protocolo para saludar a quienes llevaban horas esperando su llegada.