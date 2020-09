El PAN no prestará diputados 'huachicoles' al PRI: Romero Hicks

El Partido Acción Nacional (PAN) desmintió que pudiera “pasarle” diputados al PRI para que supere al PT, romper el desempate de 46 curules que mantienen y así poder tener la Presidencia de la Cámara de Diputados.

“La respuesta es no. Nosotros no simulamos, no hacemos 'huachicoles', nosotros somos custodios de la legalidad y de la transparencia”, sostuvo el coordinador panista en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks.

Momentos antes de iniciar la reunión de coordinadores parlamentarios de los ocho partidos políticos, en la Junta de Coordinación Política, el legislador indicó que “iremos en ese espíritu a la Junta de Coordinación Política; ya en 'radiopasillo', la intriga y demás alrededor de esta telaraña, nosotros no le damos importancia, nosotros lo que esperamos es que el tercer lugar al llegar a San Lázaro es quien haga la propuesta y se lleve al pleno, y ojalá que todos los hagamos con buen oficio y con dignidad”.

También dijo que comparte el llamado de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que en el Legislativo se respete la legalidad sin maniobras. “A la expresión que hizo el Presidente de la República hoy en la mañana coincidimos; hoy es el tiempo de honrar tres aspectos: primero, la ética; segundo, la legalidad; tercero, el valor de la palabra”.

“Cuando llegamos a San Lázaro nadie tenía mayoría, nadie, porque los datos son muy claros. El presidente de la República obtuvo el 53.19 por ciento de la votación, la alianza “Juntos haremos Historia” el 43.58 por ciento, Morena sólo el 37.25; cuando en la alianza o en Morena dicen 'Tenemos mandato de mayoría', no, el único que recibió mandato de mayoría fue el presidente de la República”, explicó.

Romero Hicks recordó que: 'nosotros, conciliando, el 5 de septiembre buscamos la aplicación de la legalidad, la ética y el valor de la palabra y por eso estuvimos de acuerdo en darle gobernanza a la Cámara por tres años, para que Morena encabece la Jucopo, ¿y luego que señala la Ley? que de manera alternada en orden y tamaño de los grupos les corresponde encabezar".