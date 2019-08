El PAN es un 'antro de cuates' y no va a renacer: Felipe Calderón

El Partido Acción Nacional no se nutrió de ciudadanos y es un partido 'de cuates', consideró el expresidente de México Felipe Calderón al anticipar que no ganarán elecciones futuras y que no renacerá como institución política.

"El PAN se convirtió en un antro donde los cadeneros dicen 'tú no entras, solo mis cuates y mis candidatos' (...) Eso ya no funciona, no se nutrieron de ciudadanos y van a perder", dijo Calderón en entrevista para La nota Dura de El Financiero.

Cuando se le preguntó si el PAN renacerá, contestó de manera contundente: "no, desgraciadamente no".

Calderón dijo que se debe construir una oposición que pueda pelearle a los candidatos de Morena en las elecciones de 2021 y 2024 que esté nutrida de 'ciudadanos de a pie'.

Ante el cuestionamiento de si volvería al partido blanquiazul, su respuesta fue: "no, eso no va a pasar".

El exmandatario señaló que pese al nivel de aprobación del presidente López Obrador, no será fácil que su partido obtenga triunfos en elecciones futuras.

"No es automático, no es tan fácil pasar la aprobación presidencial a un partido", dijo.

Indicó que para lograr una oposición sólida se deben sentar a platicar todos, incluso PAN, PRI y PRD. de cualquier forma, reiteró que son los ciudadanos quienes impulsarán a la oposición ene l futuro.

"Los ciudadanos, los que salen a tirar la basura, son los que van a hacer la diferencia. El tiro viene por el lado de la gente", dijo.