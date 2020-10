El nuevo PES 'revive' a Hugo Eric Flores como dirigente y da 'chamba' a hermano de Cuauhtémoc Blanco

Hugo Eric Flores Cervantes tomó protesta este domingo como dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES) durante la asamblea nacional que se llevó a cabo en Cuernavaca.

Eric Flores, que anteriormente fue dirigente del desaparecido Partido Encuentro Social, dijo a quienes intentaron frenar el crecimiento de este instituto político que hoy “se han recuperado dos veces y quedaron sepultadas sus malas intenciones para hacernos pagar el precio por acompañar al presidente de México”.

“Hoy abrimos un ciclo muy importante, pero cerramos otro, una historia de grandes contrastes, de dolorosas derrotas, de sueños e ilusiones renovadas (...) es la resurrección del PES y, en el camino para recuperar nuestro registro, conocimos la pobreza humana, la pequeñez de espíritu de quienes nos llevaron a transitar un camino cuesta arriba en 2018 (...) fueron los mismos que intentaron obstaculizárselo este año”, abundó.

Flores Cervantes refirió que esta fuerza política pagó un precio “muy caro” por acompañar al presidente de México.

Flores Cervantes estará al frente de la delegación del Bienestar Social hasta el 31 de octubre y a partir del primero de noviembre comenzará la labor en el PES, en el que se ha propuesto buscar perfiles que sean frescos, recorrer universidades, invitar a empresarios a que sumen sus proyectos, así como también a activistas medio ambientales y principalmente a mujeres.

Añadió que si bien los han tachado de ser de la ultraderecha están conscientes de que debe prevalecer el estado laico, empero expresó que al ser creyente siempre antepondrá a Dios en sus proyectos y en su vida.

Por otra parte, en esta asamblea quedó definido que el diputado federal Jorge Argüelles Vitorero seguirá dirigiendo a este partido a nivel estatal, aunque Encuentro Solidario no participará en elecciones locales en Morelos y demás estados en donde conservan registro.

En tanto, Ulises Bravo, hermano del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo será presidente del Comité Directivo Estatal de Encuentro Solidario, pero solo se encargará de coordinar los cuadros para diputados federales en el 2021 y así ocurrirá también en las otras nueve entidades.

No obstante, Hugo Eric Flores comentó que para 2024, el futuro de Encuentro Social es que se fusione con Encuentro Solidario y añadió que continuarán como aliados de Morena

En este marco, estuvo como invitado el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien reiteró que seguirá militando en el PES y volverán acompañar los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, cómo ha ocurrido.

“En los próximos días vamos a ver cómo vamos a trabajar, con Hugo Eric, yo siempre he dicho yo pertenezco al PES y de aquí no me voy a mover. La agenda ahí la tenemos la vamos a seguir impulsando desde el Congreso del Estado, algunos diputados no se han puesto de acuerdo, pero todo lo que se ha hecho ha sido en beneficio de los morelenses”, explicó.