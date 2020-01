El nuevo etiquetado no va a resolver el problema de la obesidad en México: Funsalud

El nuevo etiquetado para alimentos no resolverá el problema de obesidad en México debido a que se necesita un cambio en los hábitos alimenticios, consideró Héctor Valle Mesto, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).

"Hicimos un foro en donde el director de la Escuela de Nutrición de Harvard nos decía 'nosotros lo que vemos es que están embarcados en el tema del etiquetado y eso no es lo que les va a resolver. Los que les va a resolver a México es cómo hacemos un proceso de incorporar frutas y verduras en la alimentación'", indicó Valle Mesto en entrevista para La Silla Roja con Víctor Piz y Enrique Quintana.

"Ahora el tema es cómo lo llevamos a las geografías, cómo garantizamos que en las geografías hay acceso de frutas y verduras y en el nivel donde la gente realmente lo puede comprar", añadió.

Detalló que también se necesita cambiar los hábitos alimenticios y que Funsalud ha trabajado con empresas para ofrecerles a estas un diagnóstico de la salud de sus empleados.

"Es un programa de diagnóstico temprano, de estar pendientes de la salud dentro de la empresa y después a sus familias (de los trabajadores) y la parte de activación física que también es importante", agregó.

Un estudio de Who Cares, Who Does? de Kantar mostró en diciembre pasado que dos de cada 10 consumidores revisan la información de los alimentos que compran, de éstos el 51 por ciento revisa el contenido de azúcar, 45 por ciento las grasas, 42 por ciento las calorías o valor nutrimental, y 37 por ciento los conservadores que tiene el producto.

“Vemos que la población sí está leyendo la información que viene en los productos que compra y se podría considerar que es una de las formas que utiliza para cuidar su alimentación, ya que al revisar qué nivel de azúcar, grasas y calorías tiene el producto, podrá elegir el que mejor le convenga”, dijo entonces Adrián Ávalos, gerente de estudios especiales de Worldpanel de Kantar México.

El estudio señaló que 61 por ciento de los hogares compraron alimentos con poca grasa, 60 por ciento comida con poca azúcar, 46 por ciento productos sin conservadores, colorantes o aditivos; 32 por ciento sin lactosa, y 28 por ciento sin gluten.

En octubre pasado, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular las reformas en las disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, donde se incluye un nuevo etiquetado de advertencia para todos los productos de consumo, alimentos y bebidas, además de modificaciones a la NOM 051, la cual se encuentra en consulta pública.

En diciembre pasado, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) alertó que el proyecto de modificaciones a la NOM 051 de etiquetado y empaque de alimentos y bebidas viola tratados internacionales, leyes federales y el derecho a la propiedad intelectual, esto por prohibir el uso de dibujos, personajes, celebridades y marcas.

3 claves para cerrar la brecha de salud

El presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud consideró posible cerrar la brecha de salud en el país, aunque para eso se requieren los siguientes puntos:

-Tenemos que hacer medicina preventiva, y participativa, que cada quien se haga responsable de su salud.

-Del lado de la oferta de servicios, necesitamos que el gobierno haga una mayor inversión en salud

-Y que haya, sin duda, la participación de la tecnología.