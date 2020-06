El nacimiento de 8 cachorros de lobo gris mexicano y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este lunes te tenemos noticias lindas como que un hombre que se perdió de niño en la CDMX reencontró a su familia 30 años después, el nacimiento de cachorritos de lobo gris mexicano y más.

Por quinta ocasión se logra con éxito la reproducción de lobo gris mexicano. ????



Nacen 8 cachorros de lobo gris mexicano en Saltillo

El Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila, informó este lunes que nacieron ahí ocho cachorros de lobo gris mexicano, especie en peligro de extinción.

El Museo forma parte desde el 2007 del Programa Binacional para la Recuperación del Lobo Gris Mexicano, donde participan más de 50 instituciones de Estados Unidos y México.

Fernando Toledo, director de Fauna MUDE, explicó en un video publicado en sus redes sociales que en ese periodo han tenido cinco camadas. Agregó que esta es una de las más grandes y son cuatro machos y cuatro hembras.

"Ya estamos haciendo los protocolos de medicina preventiva, son pequeños todavía por lo que los vamos a estar monitoreando constantemente. El área ahorita está abierta es un albergue seguro para las personas y los lobos", dijo Toledo.

Adán se perdió en la CDMX y 30 años después reecontró a su familia

Hace 30 años, Adán Tolentino, de tan solo 6 años de edad, caminaba junto a su padre en los pasillos de la Central de Abastos de la CDMX. Lo había acompañado al trabajo; sin embargo bastaron un par de minutos para que el pequeño se perdiera de vista.

Adán tardó 30 años en encontrar a su familia y fue gracias a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México que pudo reencontrarse con los suyos.

Durante los años que estuvo extraviado, Adán sobrevivió vendiendo chicles en la calle hasta que una familia originaria de Veracruz lo apoyó y lo hospedó, con lo que consiguió terminar la primaria.

Adán hizo su vida, terminó sus estudios, se caso y se mudó a Lolotla, Hidalgo; sin embargo siempre se acordó de su primera familia por lo que gracias a su esposa decidió acercarse a las autoridades.

Para realizar la búsqueda se analizaron y cruzaron distintas bases de datos con más de 10 mil posibles coincidencias, tras varios días lograron resultados positivos y las autoridades se contactaron con Adán para informarle que habían encontrado a su familia.

“Yo me puse a llorar, estoy bien agradecido. Sentí, ahora sí, que volví a nacer; es una alegría muy grande. De verdad sentía que me faltaba algo, no sé, algo de mí. Creo que volvió a mí esa alegría”, expresó Adán.

Un agujero negro se fusiona con otro objeto desconocido... ¿Qué fue lo que pasó?

Científicos del Observatorio de ondas gravitatorias por interferometría láser (LIGO, por sus siglas en inglés) y el Observatorio Virgo reportaron la detección de ondas gravitacionales que provenían de la fusión de un hoyo negro con un objeto desconocido.

Este evento se registró el 14 de agosto de 2019, destacaron los científicos en un estudio publicado el 23 de junio de este año, sin que a la fecha se sepa cuál fue el objeto en cuestión, pero tienen dos teorías: otro hoyo negro o una estrella de neutrones.

"La falta de deformaciones de mareas medibles y la ausencia de una contraparte electromagnética son consistentes con una estrella de neutrones (NS, por sus siglas en inglés) o un hoyo negro (BH, por sus siglas en inglés) dadas las masas asimétricas del evento y la distancia", destaca el artículo.

No obstante, agregan, de acuerdo con la masa máxima de una NS y las observaciones electromagnéticas que hay sobre ellas, el objeto secundario es probablemente demasiado pesado para ser una estrella de neutrones.

La masa del objeto que se fusionó con el hoyo negro está entre los agujeros negros conocidos y las mayores estrellas de neutrones.

Hugh Jackman reúne al elenco de 'X-Men' y Ryan Reynolds lo arruina

Hugh Jackman, que interpreta a Wolverine, reunió a parte del elenco de la película original de X-Men.

Pero... sorpresivamente se coló una persona al encuentro por Zoom: Ryan Reynolds, quien lo echó a perder.

El reencuentro contó con la participación de Patrick Stewart (Profesor X), Halley Berry (Storm), Ian McKellen (Magneto) y Famke Jansen (Jean Grey).

Ante la interrupción salieron algunos miembros de la videollamada, aunque más tarde se unieron James McAvoy (Profesor X) y Sophie Turner (Jean Grey) y señalaron que la reunión se había convertido en multigeneracional.

Pero el momento fue tan incomodo que solo quedaron Hugh Jackman y Ryan Reynolds.