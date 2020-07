'El Matador' Hernández rompe TikTok y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este martes te tenemos historias como el video de ‘El Matador’ Hérnandez que se hizo viral, un próximo proyecto de un globo que te llevará al fin del mundo y una familia que salvó a un pequeño oso.

El ‘Matador’ rompe TikTok como Yondu de ‘Guardianes de la Galaxia’

‘El Matador’ Luis Hernández ya es toda una estrella de TikTok. El exfutbolista ha saltado a la fama con videos de bailes de famosas canciones, lips sync, actuaciones de él mismo.

Pero este martes rompió la plataforma con su imitación de Yondu, personaje de Guardianes de la Galaxia.

En el video, Hernández baila al ritmo de Come and get your love, de Redbone, icónica canción de la película de Marvel.

Todo comenzó con una publicación en la página eldeforma, en la que hacen mención del parecido de 'El Matador' con Yondu.

Esta representación se hizo tendencia este martes, pero también sorprendió a James Gunn, director del filme. “Entiendo que este es un famoso jugador mexicano de futbol que todos dicen que se parece a Yondu”.

AP

Yalitza, entre los 819 invitados a la Academia de los Oscar

Yalitza Aparicio, Eva Longoria, Ana de Armas, Zendaya y Awkwafina son algunas de las 819 personas invitadas a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. La organización que otorga los Oscar anunció a los nuevos invitados el martes. De aceptar, como lo hace la mayoría, esta nueva generación tendrá privilegios para votar para la próxima entrega de los Oscar.

La enorme lista de 2020 incluye una gran variedad de personas de todos los sectores del a industria, de actores a publicistas y diseñadores de vestuario.

Entre los directores latinos fueron invitados el español Icíar Bolláin (También la lluvia), los mexicanos Felipe Cazals (Canoa) y Luis Estrada (La dictadura perfecta).

El presidente de la Academia, David Rubin, dijo que la organización está “encantada de dar la bienvenida a estos distinguidos colegas viajeros en las artes y ciencias cinematográficas”.

Diversificar las filas de la Academia sigue siendo una de sus principales prioridades.

La 93a entrega de los Premios de la Academia se realizará el 25 de abril de 2021, dos meses después de lo originalmente planeado por los efectos de la pandemia de coronavirus en la industria.

Space Perspective

Un viaje en globo al fin del mundo

Una compañía quiere usar un globo avanzado para llevar a los clientes desde la superficie de la Tierra en Alaska hasta los niveles más altos de la atmósfera del planeta.

La startups Space Perspective, con sede en Florida, planea usar el complejo Pacific Spaceport Complex en Kodiak para servir como uno de los sitios de lanzamiento del vehículo, llamado Spaceship Neptune, informó el domingo The Anchorage Daily News.

Los paseos en globo serán operados por una tripulación que llevará ocho pasajeros en una cápsula presurizada suspendida debajo de un globo de hidrógeno del tamaño de un estadio de futbol.

Cada pasajero podría pagar un estimado de 125 mil dólares por un viaje de seis horas.

Mark Lester, CEO de Alaska Aerospace, dijo que los viajes a gran altitud estarán disponibles desde Kodiak en unos pocos años. "Habrá personas de todo el mundo que quieran venir a Alaska y ver la aurora boreal desde el borde del espacio", dijo Lester.

Los pasajeros comenzarán con un ascenso de dos horas a aproximadamente 31 kilómetros sobre la Tierra. Luego podrán publicar en las redes sociales sobre la experiencia o enviar datos. La recuperación de la cápsula ocurriría en aguas de la isla Kodiak y la cadena de la isla Aleutian, dependiendo de los patrones de viento estacionales.

El diseño del globo se deriva de la tecnología que la NASA ha utilizado durante décadas para volar grandes telescopios de investigación, dijo Space Perspective.

Familia salva a un oso que nadaba con la cabeza atrapada en botella de plástico

Una familia de Wisconsin ayudó a salvar a un oso joven que luchaba por respirar mientras nadaba en un lago con la cabeza atrapada en un recipiente de plástico.

Tricia y Brian Hurt y su hijo, Brady, estaban pescando el sábado en el lago Marsh Miller en el condado de Chippewa, en el oeste de Wisconsin, cuando se encontraron con lo que primero pensaron que era un perro. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que era un oso joven con un recipiente de bolas de queso de plástico transparente pegado en la cabeza.

Su primer intento de sacar la cabeza del oso del recipiente falló, pero otro intento fue exitoso.

“Eso fue lo que más recuerdo, es ese oso jadeando fuertemente, tratando de respirar”, dijo Brian Hurt. Tricia Hurt dijo que si hubieran pasado dos minutos antes o después, probablemente no se habrían cruzado con el oso.

Brian Hurt estimó que el oso tenía un año y probablemente todavía estaba con su madre. Lo observaron todo el camino hasta que llegó a la orilla.

Con información de AP