El INE se hizo rápidamente arcaico: diputado de Morena

El Instituto Nacional Electoral se hizo rápidamente arcaico, consideró este lunes Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

"Nuestro Instituto Nacional Electoral se hizo rápidamente arcaico porque las instituciones electorales (actuales en el mundo) son técnicas no políticas, no tienen Consejos, tienen órganos ejecutivos, las ejecutan, aplican la ley, no están todo el tiempo haciendo protagonismo personal", explicó en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"El instituto tiene un Consejo electoral de personas que han sido nombradas por los partidos políticos, los partidos no deben tener voto y tienen voto (en el INE), a través de los consejeros", detalló en el programa de El Financiero Bloomberg TV.

Agregó que Morena no tiene que caer en el mismo esquema de tener a sus consejeros en el instituto y lo que quiere el partido es realizar una reforma para que exista un órgano imparcial en el INE.

"(Lo que quiere Morena) es una reforma para un órgano electoral verdaderamente imparcial que garantice que el voto se respete", agregó.

La semana pasada, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, consideró que no vale la pena asumir una reforma electoral.

"No vale la pena asumir una reforma electoral sin los consensos necesarios porque si tú una reforma electoral la apruebas con un simple mayoriteo puedes estar generando un muy mal estímulo hacia el futuro", detalló también en entrevista con Risco.

"Me preocuparía ir a una elección con reglas electoral impuestas por una fuerza política", detalló.

Durante esos mismos días iniciaron las mesas de debate en la Cámara de Diputados sobre una próxima reforma laboral.

En la inauguración de las mesas, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, y el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, expresaron que el objetivo de la reforma promovida por su partido es reducir al 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos, así como bajar el costo de los órganos electorales locales y federales.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, aclaró en otra entrevista con El Financiero dada a conocer este lunes, que su partido propondrá formalmente “que desaparezca todo el Consejo General del INE y no sólo reducirlo”.

Y aclaró que Morena no quiere controlar a los órganos electorales ni quiere imponer a nadie o poner a las autoridades electorales, pero tampoco quiere que otros partidos lo sigan haciendo y que sigan poniendo a los consejeros electorales.