Él es el peor embajador que EU ha tenido en México, según AMLO

El político Henry Lane Wilson es el peor embajador de Estados Unidos en México, pues se encargó de organizar el derrocamiento de Franciso I. Madero en 1913, dijo este lunes Andrés Manuel López Obrador.

"El caso del embajador Wilson es lo opuesto a Josephus Daniels (embajador que, según López Obrador, apoyó el proyecto de Gobierno de Lázaro Cárdenas). Wilson es, desde mi punto de vista, el peor embajador que ha tenido Estados Unidos en nuestro país porque él organizó el golpe de Estado en contra de Francisco I. Madero, el 'apóstol de la democracia'", comentó el mandatario nacional en su conferencia mañanera.

De acuerdo con el fascículo ' La Decena Trágica ', del libro Momentos estelares del Ejército Mexicano, Lane Wilson tuvo un papel determinante en el debilitamiento y posterior fin del Gobierno de Madero.

El libro menciona que Lane Wilson, a las órdenes del expresidente estadounidense William Taft, atacó desde 1912 por distintos medios a Madero, ya que no coincidía con las políticas del presidente mexicano.

La 'Decena trágica' -periodo de la historia en que se derrocó a Madero- comienza con el levantamiento de tropas rebeldes el 9 de febrero de 1913.

"El 17 de febrero, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron hechos prisioneros. Mientras tanto, el embajador Henry Lane Wilson intrigaba en contra del Gobierno, mandando insinuaciones de que solo se podría evitar la intervención armada de Estados Unidos con la renuncia de Madero", explica el fascículo editado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sobre la detención de Madero, López Obrador comentó una de las anécdotas por las que considera a Wilson el 'peor embajador de EU en México'.

"Hay un relato que muestra quién era Wilson. Cuando detienen a Madero, está aquí en Palacio Nacional, en la intendencia, está detenido junto con el vicepresidente José María Pino Suárez y también está con ellos el general Ángeles. Foña Sara Madero, esposa del presidente, va a verlo con una hermana del presidente Madero. Y Wilson habla muy mal del vicepresidente, de José María Pino Suárez, y acerca de Madero, le dice a su esposa que estaba pasando por esa situación de que lo tenían preso porque no le hacía caso, que el presidente Madero no le hacía caso al embajador de Estados Unidos, a Wilson, una respuesta de lo más vil. Entonces, no queremos embajadores así", explicó el mandatario nacional.

El libro Momentos estelares del Ejército Mexicano detalla que Lane Wilson ideó con Victoriano Huerta y Félix Díaz -sobrino de Porfirio Díaz- la salida y encarcelamiento de Madero en el 'Plan de la Embajada', llamado así debido a que se ultimaron sus detalles en la embajada estadounidense de Wilson.

Otras conductas de Wilson, de acuerdo con el artículo de la Sedena, es que reportó a Estados Unidos el encarcelamiento de Madero y de Pino Suárez hora y media antes de que sucediera.

La noche del 22 de febrero, se trasladó a Madero y a Pino Suárez a la prisión de Lecumberri. El fascículo 'La Decena Trágica' menciona que en el camino se simuló un ataque y ambos políticos fueron asesinados.