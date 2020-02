El diputado Pablo Gómez descarta que haya 'mano negra' en la UNAM

El diputado Pablo Gómez, de Morena, refutó al presidente Andrés Manuel López Obrador: “en la UNAM no hay mano negra”.

“Yo le digo a Andrés, con pleno conocimiento y sé lo que está pasando: no hay ninguna mano negra en las manifestaciones estudiantiles; lo que hay es la ineptitud de las autoridades para resolver exigencias legítimas, lo que hay es un ‘seso negro’ de las autoridades universitarias”, acusó.

“Todo mundo sabe lo que pasa en la Universidad, el Presidente debe saberlo y si no, que pregunte, que lo averigüe, que le pregunte al nuevo Cisen o a lo que hoy es el nuevo organismo de Inteligencia, a la Secretaría de Seguridad Pública; que le pregunte, ahí deben saberlo todo, no hay que inventar cosas”, dijo en entrevista con El Financiero.

Y remarcó: “El propio Andrés Manuel ya dijo hace días, que la gente tiene derecho a la protesta”.

Lo que sucede es que “el rector Enrique Graue no ha actuado al nivel de las circunstancias y eso es lo que hay que exigirle a Graue, que atienda el problema, que no se haga el occiso, no dice nada, está callado, hace semanas no habla, no actúa, no conversa con nadie ¿qué Rector es ese?”, sostuvo.

“No hay mano negra. El movimiento sigue creciendo porque todo movimiento surge cuando la autoridad no quiere resolver nada”, dijo Gómez Álvarez.

“Yo pienso que el rector Enrique Graue no se ha entrevistado con ninguno de los grupos que están protestando y me pregunto: ¿por qué? Si él es el rector, ¿no es el encargado de abrir la puerta? ¿Es la máxima autoridad y no tiene ganas, no tiene humor, no tiene necesidad de hablar con las personas que están obstruyendo el funcionamiento de parte de la Universidad?”, cuestionó el exdirigente del movimiento estudiantil de 1968.