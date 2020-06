El COVID transformó al personal de salud: ‘Me dijeron que tenía una bacteria en el estómago, pero era COVID-19’

En el Hospital Fernando Quiroz Gutiérrez del ISSSTE el personal tuvo que improvisar ante el COVID-19. En los primeros días de la emergencia, fueron los trabajadores quienes compraron sus mascarillas y trajes para evitar los contagios, mientras que el triage respiratorio fue instalado con un biombo en la sala de urgencias.

A la fecha, al menos 10 trabajadores del hospital han resultado contagiados, entre ellos enfermeras, médicos y personal de salud.

Esperanza Rivas no supo cómo se contagió. El 20 de abril comenzó con fiebre y un “tremendo” malestar en el cuerpo, un fuerte dolor en el estómago que la llevó a internarse en el hospital donde trabaja.

“Yo estaba en el área de urgencias, ahí es donde empezaron a llegar… Nuestro hospital no era COVID, por la estructura no podía ser, pero cuando empezaron a sobresaturarse los demás, nos tomaron a nosotros, pero no estaba el área adecuada.

“Acoplamos urgencias, para las enfermedades respiratorias, y en las últimas camas, cerrábamos con un biombo nada más para dividir a los pacientes, ya después las autoridades pusieron puertas de cristal”, confía en entrevista con El Financiero.

Empezaron uno, dos, tres pacientes. En esa transición, los directores les hicieron kits de contingencia, pero sólo se usaban cuando llegaba un paciente probable. “Nosotros nos hicimos responsables para comprar las mascarillas y las caretas, los compramos, ahorita ya están dando overoles”.

Esperanza describe su experiencia frente al COVID-19 como aterradora, pues se descartó una y otra vez que fuera positivo, ya que no presentaba tos o gripa, pero tampoco le hicieron una prueba hasta que la tomografía mostró una neumonía y su capacidad respiratoria disminuyó hasta 70 por ciento.

“Fui al hospital y me dijeron que había sido bacteriano, me regresaron a mi casa”, relata Esperanza, quien apenas regresó a su trabajo este lunes, después de casi dos meses de peregrinar entre el nosocomio y su hogar, ante un diagnóstico poco certero y la falta de una prueba para diagnosticar la presencia del virus. “Empecé con vómito, náuseas y diarrea, y como no tenía síntomas ‘normales’, me regresaron a mi casa, ellos (los médicos) decían que era algo en el estómago, algo bacteriano”.

Esperanza no volvió al hospital hasta que la fiebre alcanzó los 40 grados; “me hicieron una radiografía de tórax, pero insistían en que era bacteriano”.

Al ver que los malestares estomacales no cedían ante las recetas, ya en una nueva visita –una semana después– la ingresaron por primera vez al triage respiratorio, ahí es donde le realizaron una nueva radiografía en la que salió neumonía, y una prueba para detectar COVID-19, fue cuando la ingresaron a la misma sala en la que prestaba sus servicios. “Es aterrador, el ver cómo descienden las personas, no pasa un minuto, fallece uno, fallece el otro, sacan y sacan cuerpos”, recuerda.

Permaneció siete días en el hospital hasta que mostró mejoría para volver casa. Esperanza regresó a trabajar, pero ahora, acompañada de un cubrebocas y una constante fatiga.

“El viernes presenté un espasmo y me hicieron la radiografía, resulta que tengo fibrosis en el pulmón, me dijeron que fue la cicatrización”.