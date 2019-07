El Coneval no desaparecerá, imagínense si yo digo eso: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que, aunque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no tiene cercanía con el pueblo por su escuela de pensamiento político neoliberal, el instituto para medir la pobreza en el país no desaparecerá.

Luego de que en la conferencia mañanera se le preguntara si mantenía abierta la puerta a la desaparición del Coneval, López Obrador respondió lo siguiente:

"No, no, no, imagínense si yo digo eso. ¡Imagínense! Ya se nombró a un director ejecutivo que es un académico, de primera, de la UNAM, y se va a hacer un ajuste para que haya austeridad y que ya se entienda, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios".

"No, imagínense si yo digo eso", respondió el presidente @lopezobrador_ al ser cuestionado sobre si el @coneval desaparecerá, "que ya se entienda, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios", agregó. pic.twitter.com/GrmNaN24fq — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 29 de julio de 2019

El pasado 25 de julio, el mandatario nacional declaró que su Gobierno no descartaba la desaparición del Coneval por los gastos de este organismo.

" No lo descartamos (la desaparición del Coneval) , porque la verdad abusaron con la creación de todos estos organismos, crearon aparatos burocráticos, onerosos, sin beneficio, llenaron de oficinas, de instituciones, supuestamente autónomas, independientes, se puso de moda todo eso", dijo el presidente de México el jueves de la semana pasada.

En días pasados, López Obrador ahondó en la situación del Coneval. Entre las cosas que dijo de este organismo fue que gastaba más en arrendar edificios que en hacer estudios y que el exdirector de este Consejo ganaba 200 mil pesos mensuales .

El Coneval respondió a las críticas y añadió que los gastos estaban justificados , y el exdirector Gonzalo Hernández Licona agregó que su sueldo era de poco más de 90 mil pesos y no de 200 mil .

Una de las personas cercanas a López Obrador que se pronunció en contra de la posible desaparición del Coneval fue Mario Delegado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados .

“Yo creo que no debe desaparecer el Coneval. El Coneval fue muy útil para evaluar las distintas políticas sociales que se llevaron a cabo en nuestro país en los últimos años”, dijo el 25 de julio el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja.