'El Bronco' propone ciudad santuario para migrantes como en Las Vegas

Jaime Rodríguez 'El Bronco' dijo este miércoles que planteará al Gobierno federal otorgar recursos a Nuevo León para apoyar a los migrantes.

En entrevista en Palacio Nacional, antes de entrar a una reunión con el secretario Hacienda, dijo que pedirá recursos para Anáhuac, Nuevo León, y ahí impulsar la industria donde puedan trabajar los migrantes.

-¿Propone que sea como Las Vegas?, se le preguntó.

“Tenemos que atrevernos a eso. Nuevo León ha sido construido por atrevidos, yo soy atrevido y seguimos teniendo ese concepto de atrevimiento, no tenemos que tenerle miedo al tema de la migración, pero tampoco tenemos que estar manteniendo a los migrantes sin hacer nada, ese es un grave error”, dijo.

El mandatario señaló que muchas empresas ya se han mostrado interesadas en trabajar en el proyecto y que podrían convenir con el presidente Donald Trump.

“Por ejemplo, toda la industria de transformación agrícola, los que producen queso. Podemos ser el estado más fuerte que produzca la leche de cabra más fuerte de todo México. Estamos construyendo el parque caprino más grande de todo México para producir todo el cabrito que necesitamos porque somos consumidores de cabrito, tenemos un origen judío que consumimos carne de cabrito todos los días y no producimos la carne de cabrito que consumimos; podríamos producir todas las hortalizas que necesita Estados Unidos y que es una de las propuestas que le voy a hacer a Marcelo Ebrard, un proyecto en donde podemos convenir con el presidente Donald Trump y que haya inversión mexicana y extranjera”, ahondó el mandatario.

Explicó que aunque se invierta en el sur, los migrantes preferirán seguir en el norte, porque buscan “el sueño americano”.

Señalo que “ellos van a invertir en el sur sureste del país, pero no creo que se quieran quedar allá porque finalmente no hay condiciones para que un migrante que viene de El Salvador, de Honduras se quede con las mismas condiciones de su país, vienen por el sueño americano, los 10 dólares la hora que en México no podemos ofrecerles eso, pero sí en la frontera su hacemos una cuerdo con Estados Unidos, ya lo platiqué con el gobernador de Texas y con el alcalde de Laredo, ya tenemos avances importantes para que ellos construyan una ciudad espejo y podamos resolver el problema de migración”.