El 76% de los mexicanos no confía en la policía y el 80% piensa que es común que cometan abusos

El 82 por ciento de los mexicanos considera que los abusos policiales en Estados Unidos suceden con frecuencia, mientras que 17 por ciento cree que son casos aislados. En México, las proporciones son muy similares, 80 por ciento cree que los abusos son regulares, frente a 19 por ciento que señala que son casos aislados. Así lo revela la encuesta nacional de El Financiero realizada el 12 y 13 de junio a 410 adultos.

Según el estudio, 84 por ciento de los entrevistados se enteró de la muerte de George Floyd en Minneapolis por abuso policial, mientras que el 81 por ciento se enteró del caso de Giovanni López, en Guadalajara.

Al preguntar si están de acuerdo o en desacuerdo con las protestas que esos casos han desatado, el 75 por ciento dijo estar de acuerdo con las protestas en Estados Unidos por el caso Floyd, mientras que en México estuvo de acuerdo el 76 por ciento con las protestas por el caso Giovanni.

Aunque hasta aquí hay una gran coincidencia en porcentajes respecto a esos casos sucedidos en Minneapolis y Guadalajara, las razones difieren.

El 89 por ciento de los entrevistados opina que sí hubo racismo por parte de la policía en el caso de Floyd, frente solamente a 2 por ciento que opina que no hubo racismo. En contraste, la opinión se divide en relación a si hubo o no racismo de la policía en el caso de Giovanni: el 42 por ciento opina que sí y otro 42 por ciento cree que no. El 16 por ciento restante no sabe.

Al preguntar cómo consideran que actuó el gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, ante las protestas por el caso Giovanni, el 13 por ciento opina que actuó bien, frente al 57 por ciento que opina que actuó mal. El 30 por ciento restante no calificó o dijo no saber.

Según la encuesta, el 75 por ciento opina que ante las protestas el gobierno debe garantizar el derecho de la gente a manifestarse, mientras que el 21 por ciento opina que se debe establecer el orden usando la fuerza si es necesario. Para el 80 por ciento es más importante que se respeten los derechos y libertades ciudadanos, mientras que el 18 por ciento es más importante mantener el orden público.

De acuerdo con la encuesta, la confianza de los mexicanos en la policía alcanza un nivel de 24 por ciento, mientras que la desconfianza es de 76 por ciento, nivel que ha fluctuado, pero que ha sido consistentemente mayoritario desde inicios del año pasado. En México predomina la desconfianza hacia la policía.

