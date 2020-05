El 1 de junio no volveremos a la normalidad: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó este lunes que el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia el próximo 1 de junio -cuyo objetivo ha sido reducir el número de contagios de COVID-19- no significa que el país volverá a la normalidad.

"No piense la ciudadanía que el 1 de junio volvemos a la normalidad, a todas las actividades que veníamos realizando, no va a ser así. La manera en que va a ocurrir es que en cada estado, en cada entidad federativa, anticipadamente al 1 de junio, en el fin de semana anterior, presentaremos el estado que guarda la epidemia de COVID en cada una de los 32 entidades federativa, y estará representado por un semáforo del riesgo epidemiológico que considera diversas variables", dijo en la conferencia de prensa para dar a conocer la situación de la pandemia de coronavirus en México.

"De modo que usted va a poder saber, en el estado en el que reside, cuál es la condición epidémica de COVID, y derivado de ello habrá indicaciones sobre si en su entidad federativa se abren las actividades publicas y las actividades laborales o no. Entonces no piense que ya se acabo la Jornada Nacional de Sana Distancia, no piense volver a la completa normalidad ", agregó.

Este semáforo indicará cuándo los municipios de los estados pueden regresar a las actividades económicas, sociales y escolares, pero cada uno de los gobiernos estatales decidirá el momento exacto de su reanudación.

Sana distancia en el trabajo y en el transporte

Durante la conferencia, Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó las medidas de salubridad que deberán adoptar las empresas de los sectores de la construcción, minería y automotriz en su reapertura de actividades.

La interacción de los trabajadores a una distancia de 1.5 metros, la creación de barreras físicas entre ellos, jornadas escalonadas, una adecuada ventilación y sanitización, así como filtros de entrada y vigilancia de síntomas, destacan entre las medidas.

En cuanto al transporte público y de empresas -añadió el funcionario-, los lineamientos incluyen la definición de cupos máximos para poder mantener una sana distancia; proveer insumos para la desinfección, como gel antibacterial, toallas húmedas y caretas; además de higiene de manos para los pasajeros antes de subir y bajar de las unidades, y para los operadores, antes y después de cobrar.

Hasta este lunes, México registra cinco mil 332 muertes por coronavirus, el virus que causa COVID-19, y 51 mil 633 casos confirmados, de acuerdo con datos dados a conocer por López-Gatell.