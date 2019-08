Ejecutivo debe volver a presentar su informe en San Lázaro: Mario Delgado

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, consideró que titular del Ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debe volver al Palacio Legislativo para presentar sus informes de Gobierno y dialogar con los legisladores.

Sostuvo que habría que regresar a como estaba el texto constitucional anteriormente, donde el presidente estaba obligado a rendir el informe en una sesión de Congreso general.

“Sería un buen ejercicio, como es un buen ejercicio también recibir aquí a los secretarios y a los funcionarios del Poder Ejecutivo que vienen a explicar el informe (...) Yo creo que sería un ejercicio sano, lo vimos el primero de diciembre, en su toma de posesión, que tuvo un discurso muy contundente, muy claro y pues también ahí aprovechó y puso en su lugar a los azules”, planteó Delgado Carrillo.

Para ello, explicó que sería necesario pensar en la posibilidad de una reforma, “y si no, pues que vayan a las mañaneras, también, pero no se levantan a esa hora los del PRI del PAN”, ironizó.

Aseguró que de parte de Morena no hay temores a abrir un nuevo formato de diálogo del presidente con los legisladores. “No, ¿a qué miedo? Le hacen lo que el viento a Juárez”.

-¿Sí habría posibilidades en un momento dado?

-Habría que consultarlo con él (al Presidente).

“Nosotros siempre dialogamos. La democracia la tienes aquí con una mayoría que dialoga, que escucha, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores tenemos la visita frecuente de funcionarios del Poder Ejecutivo, tendremos, así está establecido en la ley, la glosa del informe”, afirmó.

Agregó que “hasta ahorita tenemos la Constitución en los términos en los que está, y yo creo que este Gobierno ha sido muy dialogante; aquí eso ustedes han visto, que no es una mayoría que aplasta, como antes, que no discutía, que no permitía la incorporación de ninguna aportación de la oposición”.

“Nosotros somos diferentes, somos demócratas por convicción”, dijo.

“Ya no tiene que ser el Día del Presidente, evidentemente, tendríamos que tener una práctica democrática de rendición de cuentas”, expresó.