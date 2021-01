Ejecutan a 9 personas en Fresnillo, Zacatecas; 'estamos rebasados', dice alcalde

Civiles armados atacaron la madrugada de este lunes diversos domicilios ubicados en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, nueve personas murieron.

Minutos después de las 2:00 horas, personas armadas atacaron dos domicilios ubicados en la localidad de El Salto, donde además de detonar armas de fuego, incendiaron las viviendas.

El primer evento se registró en la calle Hidalgo, a un lado de la iglesia del poblado; ahí, tres personas fueron asesinadas.

El segundo hecho fue sobre la calle Juárez, en los límites urbanos de la comunidad; los uniformados localizaron cinco cuerpos que presentaban impactos de bala.

En tanto, minutos después de las 3:30 horas, una persona fue asesinada a balazos en la comunidad de Plateros.

Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo, reconoció que en temas de delincuencia organizada “el municipio está rebasado”.

“El municipio como tal no tiene mucha capacidad, lo he dicho una y mil veces y no solo en este tema”, aseveró.

El alcalde llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la General de Justicia de Zacatecas (FGJEZ) a informar a los fresnillenses del resultado de los hechos registrados esta mañana.

Reconoció que la información con la que cuenta el Gobierno municipal en torno a esos temas es la misma que tienen los medios de comunicación, “no más”.

Peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses continúan trabajando en ambos puntos de ese municipio.

Te recomendamos

Encuentran 12 cuerpos en Las Choapas, Veracruz

Liberan a elementos de la Guardia Nacional que habían sido secuestrados en Jerez, Zacatecas