Educación en Jalisco confirma que prestará 61 escuelas a miembros de la Luz del Mundo

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) confirmó que serán prestadas 61 escuelas para el alojamiento de los fieles de la Iglesia de La Luz del Mundo, en su evento de la Santa Convocación.

La dependencia negó en un comunicado que se vulnere el estado laico, “debido a que en los planteles no se realizan actos de profesión de fe, sino como un espacio para pernoctar de las familias”.

El vocero de la congregación religiosa, Eliazar Gutiérrez, dijo que al finalizar el evento religioso, los planteles educativos recibirán mantenimiento, y que es una práctica de cada año, al concluir el evento religioso.

“Desde la primera ocasión en la que nos prestaron los planteles (se hacen) mejoras significativas y sustantivas en los planteles que nos prestan; en algunos lugares se arreglan cuestiones de herrería, instalaciones, electricidad, fontanería, en algunos remozamos los lugares o creamos las condiciones a través de paneles para que ellos no puedan tener problemas con el Sol.

"Les arreglamos las canchas, y ponemos salones de computación, pero esto es dependiendo del convenio que se haga entre la sociedad de padres de familia y directivos del plantel escolar, con el ministerio de intendencia se especifica que acción se realiza en cada una de las instituciones”, sostuvo el vocero.

La dependencia facilita los planteles escolares desde hace 30 años, y, en esta ocasión, se alojará a 41 mil 200 personas.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública federal rechazó haber dado autorización alguna para la utilización como albergue temporal por la realización de la Santa Convocación.

En el comunicado de la dependencia estatal se justifica que “el gobierno de Jalisco no puede ser insensible al dejar desconfiada a una población de tal volumen”.

Los feligreses de la Hermosa Provincia llegaron a Guadalajara este martes 6 de agosto e iniciaron sus actividades religiosas, y el 17 de agosto concluyen con su celebración de la Santa Cena.

Desde presidio

Debido a que su máximo representante, Naasón Joaquín García, está recluido en una cárcel en Los Ángeles, acusado de delitos sexuales contra menores de edad, serán varios ministros quienes den la bienvenida y dirijan las actividades.

Este año se prevé superar la asistencia y, de acuerdo con sus estimaciones, serán más de 600 mil fieles procedentes de 58 países, confirmó el vocero.

"En la Santa Cena tradicionalmente el apóstol de Jesucristo (Joaquín García) presidía la ceremonia, en esta ocasión al no estar su presencia física, no quiere decir que no sintamos nosotros su presencia espiritual y su enseñanza espiritual y acompañándonos en todo momento, él designará ministros que realicen los actos de bienvenida y la Santa Cena”, dijo.

Concluyó al decir que el líder religioso estará atento de lo pormenores desde su celda en Estados Unidos, desde donde hizo la invitación a los fieles para que viajen, como cada año a participar en este evento, el máximo de la Iglesia.