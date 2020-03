Edomex suspende clases en 13 escuelas de Valle de Bravo por un felino suelto

VALLE DE BRAVO, Estado de México.- Fueron suspendidas las clases en 13 escuelas en las localidades de El Pinal del Marquesado y Cerro Gordo, en Valle de Bravo, por el presunto ataque de un animal felino a una persona, informó la Secretaría de Educación Pública del Estado de México.

La dependencia educativa local confirmó que con el objeto de salvaguardar la integridad y seguridad de la comunidad escolar de la zona, hasta nuevo aviso estarán cerradas siete escuelas de nivel básico y seis de nivel medio superior.

En nivel básico, los planteles ubicados en la comunidad de Cerro Gordo y la colonia Emiliano Zapata son: preescolar 'Sylvia Campomanes', primaria 'Sylvia Campomanes Eguiarte' y las telesecundarias 'Álvaro Obregón' e 'Isidro Fabela', esta última situada en El Cerrillo.

También preescolar 'Gabriela Mistral', primaria 'Miguel Hidalgo' y la telesecundaria 'Venustiano Carranza', ubicadas en Pinal del Marquesado.

En el nivel medio superior están los planteles CECyTEM Valle de Bravo y Zacazonapan, Extensión académica Colorines del Conalep, Plantel No. 5 del Cobaem y CBT No. 2 de Valle de Bravo, así como el Telebachillerato Comunitario (TBC) No. 155.

En ese sentido, la dependencia dijo estar atenta a las indicaciones de las autoridades correspondientes para mantener la seguridad e integridad de los estudiantes de esa zona.

Hallan cuerpo de taxista con huellas de ataque

El pasado lunes fue hallado el cuerpo de un taxista en la comunidad de Cerro Gordo y tras practicar las pruebas de rigor, la Fiscalía estatal determinó que esta persona falleció por el ataque de un animal mamífero y con garras.

"Por las heridas que presentaba, fuentes policiacas y de servicios de emergencia consideran que pudo ser un felino", señaló en redes sociales el alcalde Mauricio Domínguez Osorio.

Pobladores señalaron que cerca del lugar se encuentra la zona residencial de Avándaro, donde algunas viviendas tienen animales de este tipo.