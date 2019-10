Alcaldes y diputados de Morena arropan a Mario Delgado; pide 3 encuestas para elegir a líder

El diputado federal Mario Delgado Carrillo ganó apoyos en la competencia por la dirigencia nacional de Morena, y fue arropado este miércoles por presidentes municipales, diputados federales y locales, que cerraron filas para su postulación como nuevo presidente del partido.

En respuesta, Delgado Carrillo pidió un proceso transparente y democrático para la elección de la presidencia de Morena.

"Un padrón sin simulación, que no se excluya a nadie; que haya debates entre quienes quieran dirigir al movimiento, para que presenten sus ideas y sus proyectos; que se atienda la recomendación y el rumbo marcado por el presidente López Obrador y la dirigencia se elija a través de encuestas; que nos conduzcamos todos con mucha responsabilidad y madurez política, y que todos cuidemos mucho a Morena”, señaló.

Reunidos en un hotel del Centro Histórico, el legislador pidió “que la dirigencia del partido la decida la gente. Morena no es de nadie, es del pueblo. Pedimos que los dirigentes del partido escuchen al presidente López Obrador y a su iniciativa de que la dirigencia se elija por tres encuestas”.

“Nadie puede dejarse llevar por el canto de las sirenas, nadie puede conocer mejor al Movimiento que el presidente y nadie tiene mayor autoridad moral que él”, dijo y llamó a establecer un acuerdo político que establezca las encuestas, para disminuir "la tensión, los jaloneos y cerrarle el paso a las fuerzas externas" que pretenden desprestigiar al Movimiento.

Delgado planteó además que “un buen dirigente concilia, no divide; un buen dirigente suma, no excluye; un buen dirigente pone el partido al servicio de la gente, y un buen dirigente escucha al presidente. Morena no es de nadie, Morena es del pueblo”, dijo.

“Entendamos que estamos viviendo el momento de la victoria, vamos juntos hacia adelante, vamos reorganizándonos para seguir conquistando espacios de la mano de la gente, fortaleciendo nuestros principios y nuestros valores”, agregó.

Finalmente, expresó que “es una vergüenza que las autoridades electorales, aquellas que contribuyeron al fraude, sean ahora las que nos están corrigiendo la plana y nos digan cómo debemos hacer nuestro proceso interno. ¡Ahora los patos les tiran a las escopetas!”.