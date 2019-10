Ediles exigen más dinero a diputados; 'nos abandonaron', acusan

Con duros reclamos al nuevo Gobierno federal por el “centralismo”, los recortes al gasto en seguridad pública, obras de infraestructura, salud, educación, apoyo a migrantes, mineros, entre otros, presidentes municipales del país exigieron a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados “escuchar de verdad la situación de alarma que viven los municipios” y un fondo de recursos para su apoyo.

“Vivimos un caos por la inseguridad en Morelos, carecemos de alumbrado público porque no tenemos recursos, no nos llegan los fondos para obras de infraestructura, no tenemos nada para servicios a la gente, estamos en el abandono total”, recriminó el perredista Leonel Zeferino Díaz, de Xoxocotla.

En el foro del Parlamento Abierto para el debate del Paquete Económico 2020, con mantas y pancartas con leyendas de “¡Federalismo sin municipio no es federalismo!”, “¡Por el bien de México, primero los municipios!”, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa –ex del PRD y hoy cercano de Morena– advirtió que “en los municipios tenemos endeudamientos de hasta el 95 por ciento, lo que los mantiene casi en la parálisis total”.

Juanita Arcelia Cruz, alcaldesa de Morena en Huajuapan, Oaxaca, reclamó que “no se vale que nos dejen sin recursos sólo por la austeridad o porque se haya pervertido el Ramo 33, con actos de corrupción tanto por los propios diputados, que se llevaban los recursos a su bolsa, como por los propios gobiernos municipales y estatales. Hoy estamos totalmente excluidos de todo en la distribución de recursos”.

Maki Esther Ortiz Domínguez, alcaldesa panista de Reynosa, criticó que “en los municipios sólo hay incertidumbre y abandono”, y reclamó recursos para seguridad pública, apoyo a migrantes y obras públicas.