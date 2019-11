Economía, oficialmente en recesión, señalan senadores de oposición

La economía mexicana, tras tres trimestres consecutivos sin crecimiento, oficialmente está en recesión, por lo que el gobierno federal debe mejorar las condiciones de seguridad a las inversiones tanto nacionales como foráneas, ante la “tormenta perfecta” que se avecina el próximo año, coincidieron senadores de oposición.

La legisladora priista Vanessa Rubio consideró que nuestro país se encuentra en un problema “muy grave” luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la economía tuvo una contracción en tres trimestres consecutivos.

“En la parte económica estamos viviendo una situación muy compleja. Hoy salieron los datos verificados del INEGI de los primeros tres trimestres de este año y básicamente estamos creciendo cero. Oficialmente, de hecho, estamos en recesión económica”, refirió.

Para la subsecretaria de Hacienda en el sexenio pasado, cuando hay recesión económica o cuando hay crecimiento cero, como es el caso de hoy México, el presupuesto se encuentra en una situación muy comprometida.

“Nos encontramos en un problema muy grave a nivel económico donde no estamos creciendo y cuando no se crece dejen ya ustedes si va a ver recursos para la salud, para el agro o para la vivienda, no va haber recursos y el país se encuentra en una situación muy comprometida”, agregó.

Durante la inauguración de un foro relacionado con el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) realizado en la Cámara alta, el coordinador de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong, alertó, por su parte, que el próximo año se avecina una “tormenta perfecta”.

“Después de escuchar la de ocho de mañana de Vanessa evidentemente estamos en recesión y evidentemente será un gran problema para los mexicanos.

“El crecimiento esperado no se da este año y el panorama del próximo año se ve aún más complejo, ya que se une a eso, quienes saben, una tormenta perfecta. Ya están dadas las condiciones negativas en nuestro país y se va a sumar a las que vendrán del exterior, ya que se asuma una recesión mundial. Ésa es la de ocho”, destacó.

Al término del foro, el líder de la bancada del PRD en la Cámara alta, Miguel Ángel Mancera, cuestionado al respecto, consideró que es necesario que el gobierno federal genere las condiciones necesarias para que los inversionistas tengan plena confianza en la economía mexicana.

“La verdad es que nosotros volvemos a hacer una llamado para que se dé seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros, ante esta recesión. Me parece que se deben hacer anuncios importantes de inversión, tanto pública como privada y se deben de dar todas las condiciones necesarias para que esto se genere", dijo.

Refirió que ya se sabe que Estados Unidos no va a firmar el T-MEC en las fechas en las que se había planteado, por lo que es probable que posponga hasta febrero próximo, por lo que -subrayó- debe generarse un esquema de seguridad para la inversión.

“Esto se resuelve solamente con inversión, inversión, inversión y evitar una bola de nieve mayor, dado que las condiciones, como se decía aquí, están adversas en el panorama internacional, tanto en Estados Unidos, como en el contexto propio de Asia, donde no se ha resuelto esta conflictiva de los aranceles. Así que México debe generar condiciones de seguridad de inversión, para inversionistas nacionales y extranjeros”, subrayó.